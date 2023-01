Política EUSKADI IRRATIA Otegi afirma que con los casos de corrupción "el PNV se está desgastando solo" IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 12/01/2023 09:28 (UTC+1) Última actualización: 12/01/2023 15:09 (UTC+1) "Sin entrar en la pugna política", ha dicho el coordinador general de EH Bildu, basta con leer las sentencias sobre corrupción de los últimos años para saber cuál es el modelo del PNV: "Alonsotegi, Getaria, las OPEs... La lista es muy larga. Amiguismo y régimen clientelar ". Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Otegi: "Ustelkeria kasuekin EAJ bera bakarrik ari da bere burua higatzen"

Tras la ratificación por parte del Tribunal Supremo de las condenas del caso De Miguel, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha querido lanzar una reflexión "sin entrar en pugnas electorales o partidistas". A su juicio, las sentencias hablan por sí solas y las resoluciones sobre los casos de corrupción de estos últimos años en Euskal Herria "dejan claro cuál es el modelo de gestión del PNV", "un sistema basado en el amiguismo y el régimen clientelar". Así, cree que con los casos de corrupción "el PNV se está desgastando solo"

Entrevistado en Euskadi Irratia, el líder de EH Bildu ha apelado a la "responsabilidad política" para garantizar "la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía sin corrupción". "Getaria, Alonsotegi, las OPEs... la lista es muy larga. Pregunte a la gente si conocen o no algún caso. Los datos están ahí. EH Bildu tiene cero casos de corrupción. Nosotros abogamos por otro modelo de país... Los vascos y las vascas tenemos derecho a vivir en una república honesta y estas cosas no pueden pasar. Y si pasan, hay que aceptarlas. No vale decir 'les hemos destituido'. Estas personas han estado en el cargo durante 12 años. Lo grave es eso", ha añadido.

En ese sentido, ha recordado que la coalición de la izquierda abertzale ha planteado en más de una ocasión la creación de un "observatorio independiente" en el Parlamento Vasco para combatir la corrupción, iniciativa que "siempre ha sido rechazada por el PNV y el PSE".

Por otro lado, preguntado por la reforma del delito de malversación y la derogación de la sedición, Otegi ha respondido que "estamos ante una cuestión política y no jurídica, que España no quiere entender". Se ha referido al delito de malversación para explicar lo siguiente: "Un pueblo puso urnas para decidir su futuro, y eso es delito en España. Por supuesto, emplearon dinero público para ello. Pero, usar dinero público para dar voz al pueblo o para llenarse los bolsillos, ¿es lo mismo? Es un debate político, no jurídico. Aquí hay gente que ha sido castigada por dar voz al pueblo ".

Finalmente, sobre las próximas citas electorales, no ha desvelado si será candidato o no. "No lo tengo pensado, ni tengo ambición para ello. Yo soy militante político ", ha afirmado. Eso sí, ha reconocido que la coalición EH Bildu está haciendo los deberes para afrontar con fuerza el "largo ciclo electoral" que se avecina y ha reconocido cuáles serán los principales retos: "Tenemos una clara oportunidad de ganar en Gipuzkoa. En Álava y Navarra también tenemos oportunidades, y en Bizkaia nuestro objetivo es recortar distancias con el PNV. Más allá de eso, queremos seguir siendo la primera fuerza municipalista en los ayuntamientos para construir otro modelo de país ".