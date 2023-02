Política Euskera El Parlamento navarro rechaza la inclusión de Mañeru en la zona mixta con los votos de NA+ y PSN Agencias | EITB Media Publicado: 02/02/2023 20:36 (UTC+1) Última actualización: 02/02/2023 22:35 (UTC+1) Gero Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han defendido la iniciativa para atender una petición del Ayuntamiento Mañeru, su inclusión en la zona mixta. Sin embargo, la proposición de ley no ha prosperado. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Mañeru eremu mistoan sartzea errefusatu du Nafarroako Parlamentuak, NA+ren eta PSNren botoekin

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves con los votos de Navarra Suma y PSN una proposición de ley que pretendía modificar la Ley Foral del Vascuence de 1996 para posibilitar la inclusión de Mañeru en la zona mixta, un debate que ha provocado un duro cruce de reproches entre los socialistas y sus socios en el Gobierno.

Jabi Arakama, de Geroa Bai, ha defendido la iniciativa firmada por su grupo junto con EH Bildu, Podemos e I-E para atender una petición de Mañeru, su inclusión en la zona mixta, lo que supondría "extender derechos" a una ciudadanía que en sus dos terceras partes defiende esta medida, así como restaurar su reconocimiento de siglos pasados como municipio euskaldun. Ha recordado al respecto que el 64 % del alumnado de Mañeru matriculado en la escuela pública de Puente la Reina estudia en euskera, en el modelo D.

En el turno a favor de la proposición de ley, Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha preguntado al PSN "cuál es el problema", "cuál el escándalo", para "cerrar la puerta" a la petición del Ayuntamiento de Mañeru, y le ha atribuido "la política del cangrejo" y una política lingüística que "busca contener lo que existe o incluso ir en contra" pese al avance de la realidad sociolingüística con la que "no hay manera de entender su resistencia".

Zein da arazoa PSNrentzat Mañeru eremu mistora pasatzeko eskaerarekin? Herritarren eta Udalaren nahiaren aurka egiteko?@BakartxoR: «Borondate faltaz harago, badago euskararekiko kontentzioa egiteko jarrera proaktiboa». pic.twitter.com/QRu9X91obk — EH Bildu (@ehbildu) February 2, 2023

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha considerado "una suerte" y "un tesoro" tener en Navarra dos lenguas propias y "difícil de explicar" que, a diferencia de lo sucedido con sus vecinos, Mañeru no puede entrar en la zona mixta. "No entendemos que los grupos mayoritarios se resistan a reconocer un derecho saltándose la autonomía municipal y la decisión soberana de un pleno" cuando "esto no va ni de nacionalismo ni de extremismo" sino de "derechos que se niegan".

Marisa de Simón, de I-E, ha explicado el voto a favor de su coalición a la proposición de ley indicando que su grupo "asume la decisión unánime de la representación popular de Mañeru".

En contra de la iniciativa, Iñaki Iriarte, de NA+, ha subrayado que "el castellano sigue siendo la lengua habitual de la mayoría de vecinos de Mañeru" aunque "el porcentaje de vascohablantes ha crecido" porque la realidad sociolingüística es cambiante, pero es "una minoría" y hay que tener en cuenta consecuencias por ejemplo para la valoración de puestos de trabajo municipales o como lengua vehicular en la enseñanza, por lo que ha dudado del "verdadero deseo" de los vecinos y apostado por la "prudencia".

Por el PSN, Inmaculada Jurío ha reprochado a Geroa Bai plantear este tema cuando "no fueron capaces de defenderlo en la legislatura pasada" por sus "complejos" o su "mala gestión", y ha añadido que "mucha cara hace falta tener" para "venir a dar lecciones de progresismo" y "poner en entredicho a una población" a la que "le da igual" este debate, "un discurso político que solo favorece a los nacionalismos que consideran que la oficialización de una lengua es lo más".