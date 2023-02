Política Ley del 'solo sí es sí' Igualdad alerta de que la reforma propuesta por el PSOE implicaría "una segunda ola de revisiones" Agencias | EITB Media Publicado: 06/02/2023 18:02 (UTC+1) Última actualización: 06/02/2023 18:13 (UTC+1) La delegada del Gobierno español contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha criticado que hay una "divergencia" en la aplicación judicial de la ley que es "lamentable" y ha incidido en que la responsabilidad de la aplicación de la norma "es de cada tribunal". Escuchar la página Escuchar la página

Ángela Rodríguez y Victoria Rosell, representantes del Ministerio de Igualdad. Foto: EFE Whatsapp

El Ministerio de Igualdad ha alertado de que la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' registrada este lunes por el PSOE en el Congreso de los Diputados implicaría "una segunda ola de revisiones".

"Puede dar lugar a revisiones de tribunales que hasta ahora no se han revisado. No es cierto que la propuesta del PSOE vaya a blindar frente a revisiones que tendrían que estar terminando, no se puede permitir que vuelva a empezar una segunda ola de revisiones", ha manifestado en declaraciones a los medios la delegada del Gobierno español contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

En este contexto, Rosell ha mostrado su "preocupación" debido a que ante un modelo de consentimiento "se introduzca de nuevo la violencia, la intimidación, que responden al modelo del 'no es no'".

"Hemos hecho la propuesta de que la violencia e intimidación sea un agravante. La propuesta de volver al viejo sistema que no ha funcionado nunca nos parece que sería un retroceso", ha defendido.

Para la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, volver a introducir un subtipo en el artículo del consentimiento de la ley "es vuelva al sistema anterior", lo que supone un "riesgo en revisiones futuras" de condenas.

Asimismo, Rosell ha criticado que hay una "divergencia" en la aplicación judicial de la Ley del 'solo sí es sí' que es "lamentable" y ha incidido en que la responsabilidad de la aplicación de la norma "es de cada tribunal". "Me parece llamativo que nos digan si la vamos a aplicar de una u otra manera", ha dicho.