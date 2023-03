Política Navarra Geroa Bai y EH Bildu denuncian el "muy grave" caso de espionaje a la exconsejera Beaumont agencias | eitb media Publicado: 03/03/2023 08:34 (UTC+1) Última actualización: 03/03/2023 08:51 (UTC+1) Creen que se trata de un "ataque al sistema democrático" de "extrema gravedad", pero que confirma "la obsesión de los poderes fácticos y las cloacas del Estado contra la izquierda soberanista vasca". Escuchar la página Escuchar la página

La exconsejera Beaumont, en el centro, en una imagen de archivo. Foto: Efe Whatsapp

Geroa Bai y EH Bildu han denunciado el "muy grave" espionaje al que supuestamente sometió la cúpula de Interior del Gobierno español de Mariano Rajoy a la entonces consejera de Interior navarra María José Beaumont, que se ha conocido en el marco de la investigación de Kitchen, la causa abierta por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Ambas formaciones, que tenían un pacto de Gobierno en Navarra en la legislatura 2015-19, presidida por Uxue Barkos (Geroa Bai) y con Beaumont a propuesta de EH Bildu como consejera de Interior, han alertado de lo que supondría este supuesto espionaje.

Así, para Geroa Bai, "se trata de un ataque al sistema democrático y una grave intromisión al sistema institucional y político", un asunto de "extrema gravedad" sobre el que exigen que se profundice y que se depuren responsabilidades.

"Es necesario llevar a cabo acciones de manera transparente y completa para que este tipo de situaciones no pueda producirse en un Estado de Derecho", ha asegurado la coalición, que considera que "estas inaceptables prácticas buscaban deslegitimizar el Gobierno presidido por Uxue Barkos, democráticamente elegido".

Por su parte, desde EH Bildu han calificado la noticia de "ataque muy grave a la vida privada de María José Beaumont, a la que le trasladamos todo nuestro afecto y apoyo", han dicho.

Además, "estas informaciones confirman la obsesión de los poderes fácticos y las cloacas del Estado contra la izquierda soberanista vasca y contra cualquier alternativa de cambio político, especialmente en Navarra, que sigue siendo cuestión de Estado".

No obstante, la formación política ha manifestado que "desafortunadamente, es algo que no nos sorprende porque no se trata de nada nuevo", en referencia a otros casos de espionaje dentro de la trama Pegasus "en la que independentistas catalanes y vascos fuimos víctimas".