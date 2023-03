Política Entrevista en Euskadi Irratia Aitor Esteban: "El espionaje a Beaumont es muy grave, pero no me extraña" E. G. | EITB Media Publicado: 03/03/2023 09:31 (UTC+1) Última actualización: 03/03/2023 10:00 (UTC+1) Sobre la última sentencia en torno a los perfiles de euskera en la Fundación Uliazpi, el portavoz del PNV en el Congreso considera que algunos están cambiando la jurisprudencia, en contra del parecer de la mayoría de la sociedad vasca y "rompiendo la posibilidad de garantizar nuestra identidad". Escuchar la página Escuchar la página

El espionaje, por parte del Gobierno español de Mariano Rajoy, a la que fuera consejera del Interior del Gobierno de Navarra, Mari Jose Beaumont, es "muy grave", a juicio del diputado del PNV y portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputado, Aitor Esteban. Sin embargo, ha dicho no "extrañarle" ante estas prácticas ya que, "para algunos, están justificadas porque los objetivos son sospechosos, porque no son españoles 'de pro'".

Un día después de que se hicieran públicas las escuchas a Beaumont, Esteban ha recordado, en una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, que el Congreso aprobó en septiembre la creación de una comisión de investigación sobre la denominada "policía patriota", que aún no ha sido constituida. "Esta misma semana hemos preguntado por ello, y no hemos recibido respuesta. ¿Por qué no se ha constituido?", ha demandado.

Por otra parte, y cuestionado por la sentencia del TSJPV en torno a los perfiles de euskera en la Fundación Uliazpi, Esteban ha precisado que aunque ésta "quizás es la más grave", no es la única que se ha dado en los últimos años (ha citado, entre otras, la referente a los perfiles lingüísticos de la Policía Municipal, o aquella sentencia de un juzgado de Vitoria en que se argumentaba que "el euskera era difícil"). "Lo más sorprendente es que la ley del euskera no ha cambiado, lo que ha cambiado es la jurisprudencia (...) Parece que algunos jueces no están de acuerdo con la mayoría de la sociedad vasca", ha asegurado.

En opinión de Esteban, tras este asunto hay una "intención deliberada" de quebrantar el autogobierno. "Esto rompe la posibilidad de garantizar nuestra identidad", ha añadido.