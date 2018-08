Política

Detenciones en Francia

Gobierno: 'El contador para la ilegalización de Bildu está en marcha'

Redacción

26/06/2012

El Gobierno de Rajoy advierte a Amaiur y a Bildu de que han podido incurrir en conductas que el TC establece como causa para poner fuera de la ley a un partido.

El Gobierno de Rajoy y el PP han advertido este lunes a Amaiur y a Bildu de que han comenzado a rellenar el "casillero" y puesto en marcha el "contador" para una posible ilegalización.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, han considerado que Amaiur y Bildu han podido incurrir en conductas que la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó Sortu establece como causa para poner fuera de la ley a un partido.

Se han pronunciado así debido a la decisión del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, regido porBildu, de financiar con fondos públicos un documental sobre los presos de ETA, y las críticas hechas este miércoles por Amaiur tras por la detención de dos presuntos miembros de ETA en Francia. El portavoz de Amaiur en el Congreso, Xabier Mikel Errekondo, ha asegurado que las detenciones van "en la dirección contraria a la resolución del conflicto" vasco, y Jorge Fernández Díaz ha reprochado a Amaiur que se haya puesto "del lado de los asesinos y de los terroristas".



'ETA se tiene que disolver por las buenas o por las malas'

El ministro del Interior ha destacado que la detención de dos presuntos miembros de ETA en Francia supone un "golpe muy duro" para la estructura logística de la banda, que, aunque muy diezmada, mantiene actividad en suelo francés.

Fernández Díaz ha subrayado el historial "especialmente sangriento" de Ugaitz Errazkin, a quien se relaciona con los asesinatos del exconcejal del PSE Isaías Carrasco y el empresario Inaxio Uria.

Sobre el otro detenido, José Javier Osés Carrasco, el ministro ha destacado que cuenta con una larga experiencia en la "kale borroka" y ha estado detenido y procesado por su participación en cerca de cuarenta actos de violencia callejera cometidos en Pamplona entre 2004 y 2007. Según Fernández Díaz, se trata de un "alumno aventajado".

El ministro del Interior ha informado de que los dos miembros de ETA iban armados, y de que en el garaje de la vivienda en la que han sido detenidos guardaban un coche robado con matrículas falsas.

El titular de Interior ha explicado que la estructura logística de ETA, de la que formaban parte, continúa activa en la clandestinidad y se dedica a guardar los zulos donde almacenan las armas y a poner en contacto a los militantes en la clandestinidad.

"Cuando decimos que ETA se tiene que disolver por las buenas o por las malas hablamos muy en serio", ha asegurado el ministro, que ha dejado claro que las fuerzas de seguridad van a seguir trabajando hasta que la organización deje de existir. Las dos nuevas detenciones en Francia "confirma que el Gobierno no va a negociar ni con ETA ni con los presos, y que lo que le queda a ETA es la disolución incondicional por las buenas o por las malas", ha dicho el ministro.

Elude "poner plazos" a la disolución de ETA



El ministro del Interior ha eludido "poner plazos" a una disolución de ETA, después de que el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, se haya mostrado convencido de que "en los próximos meses" la banda dará el paso definitivo de su disolución incondicional.

"No quiero poner plazos, simplemente digo que llevamos trece detenidos en lo que va de año y que suma y sigue", ha subrayado Fernández Díaz, que ha preferido "no entrar en valoraciones de estas características".

No obstante, el titular de Interior ha asegurado que las Fuerzas de Seguridad del Estado cuentan con "inteligencia e información" sobre la situación de ETA, que el Estado de Derecho no está en tregua y que no parará hasta conseguir la disolución incondicional de la banda.