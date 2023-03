Política SEGADA DE PASAIA Un informe del Gobierno Vasco afirma que la emboscada de Pasaia no ha sido investigada de forma "efectiva" IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 22/03/2023 12:02 (UTC+1) Última actualización: 22/03/2023 12:27 (UTC+1) Es un informe elaborado en 2020 por varios expertos de la UPV/EHU que los familiares de las víctimas acaban de recibir. "Muy dolido", Pello Aizpuru, hermano de uno de los asesinados hace hoy 39 años, se pregunta por qué ha permanecido ese informe en el cajón estos últimos años. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Familiares de las víctimas de la segada de Pasaia, en una imagen de archivo. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Ocurrió el 22 de marzo de 1984 en la bahía de Pasaia, sobre las 22:30 horas. Dioni Aizpuru, José Mari Izura, Rafa Delas y Pedro Mari Isart, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, fueron asesinados a tiros por la Policía Nacional. Pasados 39 años, nadie ha sido juzgado por aquellos hechos y ha sido la incansable lucha de los familiares de los fallecidos tanto en la calle como en los tribunales la que ha conseguido que no se olvide lo sucedido.

Coincidiendo con el 39 aniversario de la emboscada, se ha conocido que el Gobierno Vasco encargó a la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU un informe sobre los hechos acaecidos en la bahía de Pasaia. Pese a que el trabajo, dirigido por el catedrático de Derecho Penal Jon Mirena Landa, fue entregado en 2020, los familiares de las víctimas tuvieron conocimiento de esta investigación a principios de este mes, razón por la cual se han mostrado "muy dolidos". "Las conclusiones del informe son escalofriantes. Llevamos 40 años tocando todas las puertas posibles. ¿Cómo ha podido el Gobierno Vasco mantener guardado este informe en un cajón durante años?, ¿son estos los defensores de los derechos humanos?", se pregunta Pello Aizpuru, hermano de Dionisio Aizpuru.

En el apartado de conclusiones, el informe afirma que no hubo uno investigación judicial efectiva y exhaustiva para aclarar los hechos. Tras un minucioso relato de las circunstancias que rodearon el tiroteo, los expertos consideran que "son todos factores que acumulan un conjunto de presunciones de hecho que militan abrumadoramente a favor de una operación policial que escala a ejecución extrajucicial". Asimismo, se constata que "en vez de una investigación judicial pronta y eficaz se tornó en un calvario judicial presidido por constantes maniobras dilatorias". Así, añade el texto, "nos encontramos ante un caso paradigmático de violación grave de los derechos humanos" y ante una "resistencia al afloramiento de la verdad". "Ello y el silencio institucional prácticamente generalizado han incrementado aún más si cabe el grado de injusticia", matiza el documento.

El trabajo de la UPV/EHU también incluye algunas recomendaciones. Entre ellas, hacer público el informe y apoyar a los y las familiares de las víctimas. Sin embargo, el informe llegó a manos de las familias a principios de marzo en una reunión que mantuvieron con varios técnicos del Gobierno Vasco. Ante ello, Aizpuru denuncia con dureza el trato que están recibiendo, y asegura que no todas las víctimas son tratadas del mismo modo. "Es un informe de gran valor y lo han tenido guardado en un cajón. ¿Cómo es posible? No hay derecho, no tengo palabras. Luego dirán que nos tratan a todas las víctimas por igual ", sostiene.

Asimismo, Aizpuru ha recordado "una promesa" que en 2019 el Gobierno Vasco hizo a las familias de las víctimas y que "todavía no ha llegado". "Nos dijeron que la comisión de valoración de la dirección de Derechos Humanos y Memoria y Gogora iba a abrir una línea de trabajo entorno a la masacre de Pasaia, y que posiblemente estarían en condiciones de hacer un reconocimiento oficial para finales de año. Hasta hoy", cuenta. No se ha abierto ninguna comisión, ni ha habido reconocimiento. "Es más", destaca, "se nos ha informado de que mientras el caso esté abierto en los juzgados — se ha logrado reabrir la causa a iniciativa de Joseba Merino, único miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas superviviente de la emboscada —, no pueden abordar el asunto".

Actos de homenaje

Con ese escenario y con motivo del 39 aniversario, se han convocado diferentes actos para recordar a las víctimas. El acto central de homenaje tendrá lugar el sábado, 25 de marzo, a las 19:00 horas, en la Plaza del Mercado de Azpeitia, pero hoy también se llevará a cabo una ofrenda floral en esa misma localidad, en el monolito situado en las inmediaciones de Enparan Dorretxea.

Los familiares ya han anunciado que en el acto del sábado harán una valoración más exhaustiva del informe y de la postura del Gobierno Vasco.