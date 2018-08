Política

Pleno de Donostia

Aprueban la Medalla de Oro para Urroz, con la abstención de Bildu

Redacción

28/06/2012

El pleno del Ayuntamiento de Donostia ha aprobado otorgar la Medalla de Oro para la familia de la niña de 22 meses asesinada por una bomba colocada en una estación de tren en 1960.

El pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha aprobado este jueves, con los votos del PSE-EE, el PP y el PNV y la abstención de Bildu, otorgar la Medalla de Oro de la ciudad a la familia de Begoña Urroz, la niña de 22 meses asesinada por una bomba colocada en una estación de tren en 1960.



La declaración aprobada no ha sido apoyada por Bildu, que ha presentado una enmienda a la totalidad en la que aboga por conceder la Medalla de Oro a la familia de Begoña Urroz, pero atribuye su asesinato al grupo DRIL y reclama asimismo reparación para otras víctimas de "la guerra sucia, los abusos policiales, la política penitenciaria o las agresiones fascistas".



Aunque el alcalde, Juan Karlos Izagirre, se ha mostrado favorable a conceder la medalla, no ha respaldado la declaración institucional pactada por los grupos de la oposición por la "manipulación" y la "utilización política" que, a su juicio, hacen los grupos proponentes sobre esta cuestión.



Begoña Urroz fue asesinada por una bomba incendiaria colocada en la estación del ferrocarril de Amara el 27 de junio de 1960, en un atentado que algunas fuentes atribuyen al grupo antifranquista DRIL y otras consideran que se trató de la primera acción mortal de ETA.

Urroz no había sido reconocida como víctima del terrorismo, pero este año lo ha sido en virtud de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, lo que ha llevado a los partidos de San Sebastián a solicitar que reciba la Medalla de Oro de la ciudad, como el resto de afectados por la violencia.



En su intervención, el alcalde ha acusado a los grupos de la oposición de tratar de "desvirtuar" la historia al pretender que fue ETA la que asesinó a Urroz, cuando "según todas las investigaciones", ha dicho, el atentado fue reivindicado por el DRIL.