Aizpurua, de cara al Aberri Eguna: "El compromiso colectivo es más necesario que nunca" LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA Publicado: 06/04/2023 10:20 (UTC+2) Última actualización: 06/04/2023 10:25 (UTC+2) La portavoz de EH Bildu en el Congreso ha señalado que un Aberri Eguna unitario debería de ser una realidad: "Incluso fuerzas que no son nacionalistas se pueden poner de acuerdo para que toda la ciudadanía pueda vivir mejor. No es una ensoñación, es algo que, en mi opinión, no es tan difícil".

Entrevista a Mertxe Aizpurua. Foto de archivo: EITB Media

A las puertas del Aberri Eguna, que se celebrará el próximo domingo en Pamplona, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha analizado la situación política actual, en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi.

"El lema que hemos elegido ("Maite dugun herria") se ajusta muy bien a lo que EH Bildu quiere hacer en este país. El compromiso colectivo del que siempre ha dado muestras este pueblo, es más necesario que nunca", ha dicho. Sin dejar a un lado la cita del domingo, ha señalado que un Aberri Eguna unitario debería de ser una realidad: "Incluso fuerzas que no son nacionalistas se pueden poner de acuerdo para que toda la ciudadanía pueda vivir mejor. No es una ensoñación, es algo que, en mi opinión, no es tan difícil".

De cara a las elecciones de mayo, y ante un hipotético apoyo del PSN a UPN en Pamplona, se ha mostrado prudente. "Habrá que ver el cruce de combinaciones. Estoy convencida de que Joseba Asirón va a ser el alcaldable más votado. Si se diera esa hipotética situación, deberíamos actuar con responsabilidad ante todo. Una de las primeras cosas que hay que hacer es cerrar el paso a la derecha, y después hablaríamos de lo que hay que hablar", ha añadido, al ser preguntada por si, de darse esa situación en la capital navarra, la izquierda abertzale dejaría de apoyar al PSOE en Madrid. "Creo que Ferraz lo tiene claro", ha puntualizado.

En la entrevista también se ha pronunciado sobre la "crisis" entre Yolanda Díaz y Podemos. "Yo, particularmente, les pediría que tengan en cuenta las consecuencias de lo que puede pasar. La falta de unidad podría traer un cataclismo en la izquierda. Las cosas van a ser diferentes si no consiguen una candidatura conjunta, se necesitan. Están condenadas a entenderse, si no quieren que las cosas vayan a peor, y que esta legislatura quede en un espejismo de cuatro años", ha destacado.

Por último, sobre el ascenso del mando de la Guardia Civil, Arturo Espejo, ha dicho que le parece "insultante". La portavoz de EH Bildu cree que dentro del Gobierno español hay gente que no comparte la decisión. "Está bien el apoyo, lo que ocurre es que este tipo de ascensos deja en poco valor el tema de apoyo moral. También hay que reconocer la realidad y no se pueden permitir cosas como esta", ha concluido.