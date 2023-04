Política -

EH Bildu analizará "minuciosamente" el contenido del proyecto, con el fin de "garantizar" el cumplimiento del acuerdo suscrito el año pasado por PNV, propia EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU. Por otro lado, Kontseilua ha asegurado que el anteproyecto le genera una sensación "agridulce.

EITB MEDIA

publicado: 25/04/2023 15:04 (UTC+2)

última actualización: 25/04/2023 16:35 (UTC+2)

El PSE-EE ha criticado que el anteproyecto de la Ley de Educación haya "llegado al Consejo de Gobierno, sin que el texto pueda responder a todos los objetivos marcados".

Según ha indicado el socio de coalición del PNV en el Gobierno Vasco mediante una nota remitida a los medios, hay algunos aspectos que "deberán ser revisados y corregidos en la tramitación parlamentaria, que desde el PSE-EE esperamos que se produzca con la profundidad que merece una ley con la transcendencia de la de Educación".

Así, entre otros, los socialistas se han mostrado críticos con el texto, porque, a su juicio, "el anteproyecto cambia el sistema de modelos vigente por un modelo único, sin más criterios ni precisiones que las que se deriven del proyecto lingüístico de centro y su aprobación por parte del departamento".

Además, el anteproyecto "alude en varias ocasiones a una invasión de competencias y de los preceptos de la legislación básica aplicable, en elementos nucleares como el Derecho a la Educación, la Programación de la Oferta Educativa o la Gratuidad de la Enseñanza. En nuestra opinión, todo ello afecta a la salvaguarda pública de la Educación".

Por todo ello, el PSE-EE ha insistido en que para contar su apoyo en el futuro "deberá resolver determinados aspectos". Según han subrayado, algunos de ellos ya han sido abordados en las negociaciones con el grupo jeltzale, pero han opinado que "no han sido suficientemente atendidas por el Departamento".

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha asegurado que su grupo seguirá actuando "con rigor y responsabilidad" en torno al proyecto de la nueva ley de educación, con el objetivo de que la ley definitiva que surja del Parlamento "cumpla al detalle" con lo recogido en el pacto educativo suscrito el año pasado por el PNV, la propia EH Bildu, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU.

Arrese, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha afirmado que su grupo analizará "minuciosamente" el contenido del proyecto, con el fin de "garantizar" el cumplimiento del acuerdo que en materia de educación se alcanzó en 2022 por los grupos que representan más del 90 % de los escaños de la Cámara.

Antes de conocerse el contenido del anteproyecto, la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha asegurado que para que su formación pueda respaldar el proyecto deberá de "diferir sustancialmente" del primer borrador conocido.

Gorrotxategi ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi que desconocían el contenido de ese texto a pesar de que se basa en un acuerdo suscrito entre su formación, PNV, PSE y EH Bildu y ha opinado que ese desconocimiento es algo "sospechoso y raro" y "no indica un buen camino".

La secretaria general del Partido Popular en el País Vasco, Laura Garrido, ha denunciado que la nueva ley vasca "pone a la educación al servicio del ideario de los nacionalistas y arrincona a la enseñanza concertada, vulnerando la libertad de elección de los padres vascos". Un proyecto de ley que, a su juicio, "sacrifica gravemente el futuro de los jóvenes" al "supeditarlo al interés nacionalista".

Garrido ha realizado estas manifestaciones, este martes en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, para valorar "las líneas preocupantes" del proyecto.

Kontseilua, organización que reúne a los principales agentes a favor del euskera, ha asegurado que el anteproyecto le genera una sensación "agridulce", porque, aunque contiene aspectos positivos, necesita garantizar una mayor presencia del euskera.

Kontseilua ha analizado este proyecto de ley a cuyo borrador hizo aportaciones que, ha recordado, contaron "con el consenso de los principales agentes de la comunidad educativa y de la mayoría sindical, así como de expertos y profesionales de la educación y la cultura", y cree que no se han recogido las principales demandas de estos colectivos respecto a la lengua vasca.

El sindicato ELA ha criticado el anteproyecto porque "perpetúa" el actual sistema educativo "con pequeños cambios superficiales". En una nota, ELA mantiene que, en una "primera valoración provisional", la norma no solucionará ninguno de los "problemas" actualmente existentes por lo que la huelga y las movilizaciones "serán imprescindibles".

CCOO Irakaskuntza ha rechazado el anteproyecto "en su totalidad" ya que considera que supone "una amenaza" para la escuela pública vasca y no es "el que este país necesita". Entre otras cuestiones, ha criticado que "iguala" las dos redes educativas, no contiene "referencia expresa" de que los centros sostenidos con fondos públicos no puedan cobrar cuotas y "persiste en la indefinición" del tratamiento del euskera.