En su intervención, la viuda del escritor y periodista ha denunciado que "por desgracia, la convivencia solo la estamos haciendo unos, otros no lo quieren hacer".

publicado: 07/05/2023 16:32 (UTC+2)

última actualización: 07/05/2023 16:51 (UTC+2)

La Agrupación Socialista de Andoain ha llevado a cabo este domingo una ofrenda floral en recuerdo del escritor y periodista José Luis López de Lacalle, asesinado por ETA en este municipio guipuzcoano hace 23 años.

El acto se ha celebrado a mediodía en el monolito del Parque José Luis López de Lacalle de Andoain y ha contado con la presencia de su viuda, Mari Paz Artolazabal, su hijo Alain López de la Calle, así como del secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y de la alcaldesa de Andoain, Maider Lainez. También han estado presentes otras víctimas de ETA como el periodista Gorka Landaburu o Maixabel Lasa, viuda del ex gobernador civil de Gipuzkoa asesinado por ETA Juan Mari Jauregi.

En su intervención, Lainez ha recordado, en el Día de la Madre que se celebra este domingo, que "hubo madres como Artolazabal, Lasa, Tomasi Peláez, viuda del teniente-alcalde de Lasarte-Oria, Froilán Elespe; o Marian Romero, viuda del exconcejal socialista de Arrasate, Isaías Carrasco, que transmitieron, a sus hijas e hijos y a la sociedad en general, paz, respeto y convivencia, desechando el odio, desterrando la venganza y transmitiendo valores a favor de la convivencia".

Por su parte, la viuda de López de Lacalle ha denunciado que "por desgracia, la convivencia solo la estamos haciendo unos, otros no lo quieren hacer". "No quisiera morirme sin escuchar de sus bocas que lo que ocurrió aquí no debió de ocurrir nunca", ha dicho.

López De Lacalle, fue asesinado el 7 de mayo del año 2000 junto al portal de su casa de Andoain.