Política

Debate en el Pleno

PNV, PSE y PP dicen que Alduntzin ha provocado su censura

Redacción

06/07/2012

Los partidos que han suscrito la censura contra el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa han acusado a Alduntzin de crear un problema sobre la gestión de las basuras cuando ya existía una solución.

PNV, PSE y PP, partidos que han suscrito la censura contra el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, han asegurado que ha sido el propio Juan Carlos Alduntzin el que ha provocado la moción por crear un problema sobre la gestión de las basuras cuando ya existía una solución.

Xabier Ezeizabarrena (PNV), Mikel Andueza (PSE-EE) y Juan Carlos Cano (PP) han aludido, en el debate de la moción de censura celebrado en las Juntas Generales, a la "falta de cultura democrática" del gobierno foral de Bildu por no aceptar el pronunciamiento mayoritario de la cámara a favor del sistema de tratamiento de residuos que incluye la incineración.

Los representantes de PSE-EE y PP han coincidido en que esta medida era necesaria pero no resolverá el problema de las basuras en el territorio porque el gobierno foral de Bildu mantendrá su plan contrario a la construcción de la incineradora.

El socialista Mikel Andueza ha reiterado la disposición de su partido, como lleva diciendo desde "el minuto cero" de la legislatura, a configurar "mayorías alternativas y estables" en los Ayuntamientos y la Diputación, es decir, a desbancar a Bildu de esos gobiernos, para lo que serían precisos el acuerdo con el PNV.

El portavoz del PNV no ha mencionado esta cuestión y ha defendido además que esta censura no forma parte de "un pacto de carácter general". Ha recalcado que si el PNV formase parte de "un frente antiBildu", como sostiene el gobierno foral, Martín Garitano no sería actualmente diputado general, ni su ejecutivo habría podido aprobar los presupuestos de este ejercicio.

Ezeizabarrena ha dicho que con esta medida pretenden "convencer" a Bildu para que "cambie de actitud", aunque ha responsabilizado fundamentalmente de la situación a "la ortodoxia" de la izquierda abertzale porque, ha recordado, que EA apoyó el Plan de Residuos de Gipuzkoa (PIGRUG) que preveía la construcción de la incineradora.

Cano, por su parte, ha destacado la moción de censura ha buscado "desatar el nudo" que ha "generado" el diputado de Medio Ambiente al tratar de "imponer" un sistema de tratamiento de residuos "incompleto y sin el aval del procedimiento parlamentario".