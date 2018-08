Política

Homenaje a Miguel Ángel Blanco

'Hemos ganado a la pistola que asesinó a Miguel Ángel Blanco'

Redacción

12/07/2012

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, se ha mostrado convencido de que, 15 años después del asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, se ha ganado "a la pistola que le asesinó" y ha dicho que ahora "queda vencer a las ideas antidemocráticas que apretaron aquel gatillo".

Tras el homenaje floral organizado por los populares vascos ante el monolito en memoria a las víctimas, con motivo del 15 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Basagoiti ha asegurado que "hemos ganado a la pistola que asesinó a Miguel Ángel Blanco". "Quince años después podemos decirlo, porque los que le asesinaron están en la cárcel y porque su banda está acabada", ha dicho.

Ahora, en su opinión, "queda ganar a las ideas antidemocráticas que apretaron aquel gatillo". "Quienen mataron a Miguel Ángel, no tienen legitimidad ni ética para decir nada del futuro de los vascos. Quienes no condenaron y hoy no condenan el asesinato de Miguel Ángel Blanco, quienes ahora quieren imponer Euskal Herria por el hecho de haber asesinado a 857 Blancos, no se merecen ningún apoyo, ninguna legitimidad y ningún respaldo", ha asegurado.

Quince años después del "brutal asesinato", el presidente del PP vasco ha reivindicado la Euskadi de Miguel Ángel Blanco y ha apelado

a la memoria para que "ningún vasco olvide que detrás de la imposición de la separación que defienden Bildu o Amaiur sigue estando la pretensión que asesinó a Miguel Ángel Blanco y la idea de la independencia vieja y falsa". "Vamos a luchar contra aquellos que no cuestionan el atentado y la imposición y haremos que gane el bien", ha afirmado.



Por su parte, la hermana del homenajeado y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, Marimar Blanco, ha agradecido a sus compañeros de partido presentes en el acto que "15 años después" sigan "defendiendo los mismos principios y valores" que llevaron a su hermano a entrar en política.