Asiron: "Sin veto a EH Bildu, las posibilidades de la derecha son 0"

A falta de seis días para la constitución del Consistorio pamplonés, EH Bildu ha propuesto un acuerdo programático al resto de fuerzas progresistas, así como unos principios básicos que rijan la acción de gobierno.

publicado: 12/06/2023 17:59 (UTC+2)

última actualización: 12/06/2023 17:59 (UTC+2)

El candidato de EH Bildu a la alcaldía de Pamplona, Joseba Asiron, ha señalado este lunes que "sin veto a EH Bildu, las posibilidades de la derecha son 0" y ha anunciado que el PSN es el único grupo progresista que se niega a apoyar a la formación abertzale.

Asiron ha comparecido ante los medios de comunicación este lunes para explicar cuál es la situación de las negociaciones a falta de seis días para la constitución del Consistorio pamplonés que, si no hay novedades, dirigirá la candidata de UPN, Cristina Ibarrola.

El candidato abertzale ha dicho que esa opción de la derecha "se abre en el momento en el que se veta a EH Bildu" y que esa opción no debería ser viable ya que "existe una posibilidad real de que el día 17 haya un gobierno progresista en Iruñea con 16 concejales progresistas".

EH Bildu ha contactado con PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra y solo el PSN se ha negado a alzar a Asiron a la alcaldía. La coalición no mezclará esta con la negociación del Gobierno de Navarra, pero, si no se llega a un acuerdo en el Ayuntamiento, "no será un buen inicio, desde luego".

Un acuerdo programático sobre la mesa

EH Bildu ha propuesto un acuerdo programático al resto de fuerzas progresistas, así como unos principios básicos que rijan la acción de gobierno.

En primer lugar, "respeto de todas las fuerzas al principio de legitimidad de la fuerza progresista más votada para recabar el apoyo del resto para obtener la Alcaldía". En segundo lugar, "el consenso como base fundamental que da sentido a un gobierno diverso y plural" y, en consecuencia, su modo "ordinario" de funcionamiento.

El tercero de los principios es el de "lealtad" tanto al acuerdo programático que se alcance, como a las decisiones que se vayan tomando en el seno del gobierno, para lo que se tendrá siempre "extremo cuidado en la forma en que se preparan, se contrastan, se acuerdan y se desarrollan".