Diferencias de enfoque marcan el inicio de la negociación 'a tres' en Navarra

Geroa Bai ha advertido de que los documentos que PSN y Contigo-Zurekin les han entregado con el contenido de sus dos reuniones anteriores a solas eran "algo inconcretos", frente a su "propuesta clara".

publicado: 26/06/2023 20:19 (UTC+2)

última actualización: 26/06/2023 21:01 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Ikuspuntu ezberdinek 'hiruko' negoziazioaren hasiera markatu dute Nafarroan

Los tres partidos que inicialmente han mostrado su disposición a estudiar la reedición de un Gobierno de coalición en Navarra, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, han compartido en su primera reunión 'a tres' las primeras propuestas de trabajo, con diferencias de enfoque entre los dos primeros, principalmente.

Al término de la reunión, en declaraciones a los periodistas el portavoz del PSN, encargado por María Chivite de dirigir la negociación, Ramón Alzórriz, ha valorado el "avance en determinadas cuestiones" que ha supuesto este primer encuentro de los tres partidos juntos.

Ha asegurado que llegan "con ganas de acordar, de tener un gobierno plural, fuerte, cohesionado", aunque también ha advertido de su deseo a partir de ahora de trabajar "de manera discreta", en contraste con las citas de hasta ahora, con los periodistas esperando a las declaraciones posteriores, y huyendo de "una dinámica de confrontación".

Preguntado por las críticas de Geroa Bai a la ausencia de la líder del PSN y candidata a presidenta, María Chivite, en estas reuniones, Alzórriz ha defendido que cada grupo político tenga "la opción de elegir el equipo de negociación que considere". "Yo no voy a decirle que por qué hoy no haya venido Uxue Barkos, creo que esos son banalidades que la gente no entiende", ha advertido.

Por su parte, y ante la ausencia por la rotura del peroné de Uxue Barkos, por Geroa Bai Pablo Azcona ha advertido de que los documentos que PSN y Contigo-Zurekin les han entregado con el contenido de sus dos reuniones anteriores a solas eran "algo inconcretos", frente a la "propuesta clara" con la que ha llegado su formación.

Han aportado un texto con "17 áreas y más de 100 medidas concretas para el próximo Gobierno de legislatura", además de una propuesta de metodología para abordar las materias sectorialmente y, si fuera necesario con personas expertas en cada una.

Su propuesta de "descender, ir a medidas concretas y hacerlo, además, de manera sectorial" podría basarse en el acuerdo programático que las tres formaciones pactaron en 2019, aunque ha tomado nota de las "reticencias" del PSN a la propuesta de reuniones sectoriales y ha incidido en el deseo de Geroa Bai de obtener un "acuerdo con contenido" que no necesariamente debe ser extenso, "pero con concisión y con concreción".

Por su parte, la portavoz de Contigo-Zurekin, Begoña Alfaro, se ha felicitado de que "por fin" la reunión se lleve a cabo con representantes de las tres formaciones, "se hable de programa, del qué y del cómo de la propuesta que vamos a trasladar a los navarros y a las navarras".

Por otro lado, el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, comienza este martes la ronda de consultas con los portavoces de los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, a los efectos de proponer, en su caso, una candidatura a la presidencia del Gobierno de Navarra.