Andrea Fabra pide perdón por su 'inapropiada' expresión en el Congreso

17/07/2012

Asimismo, esta mañana, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha anunciado que su grupo parlamentario ha sancionado con una "amonestación por escrito" a su diputada Andrea Fabra.

La diputada del PP por Castellón Andrea Fabra ha pedido este martes perdón por su "inapropiada" expresión del pasado miércoles, cuando dijo "Que se jodan" mientras intervenía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha admitido que no se siente honrada por ese "error".



En una carta enviada al presidente del Congreso, Jesús Posada, Fabra le ruega que haga llegar sus disculpas a los diputados socialistas y al resto de grupos de la Cámara e insiste en que su frase iba dirigida hacia la bancada del PSOE y no a los parados.



A este respecto, reconoce que durante el pleno del miércoles, mientras Rajoy exponía las medidas de ajuste, pronunció la polémica frase dirigiéndose a los diputados del PSOE.



"Le ruego haga llegar al grupo socialista, pero también al resto de los grupos representados en esta Cámara, mi sincera petición de perdón", señala Fabra, quien confiesa haber cometido un error del que no se siente honrada y por el que recurre a la benevolencia del Congreso.



Después de pedir que se acepten sus disculpas, Fabra reitera sus excusas a la Cámara y asegura que no pretendió dañarla en su dignidad, imagen y prestigio, "especialmente en estas circunstancias difíciles" que vive el país y que exigen a todos los representantes de los ciudadanos "un comportamiento irreprochable".





El PP amonesta por escrito a Andrea Fabra por su 'Que se jodan'



El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha anunciado que su grupo parlamentario ha sancionado con una "amonestación por escrito" a su diputada Andrea Fabra, quien exclamó "Qué se jodan" en el pleno del Congreso en el que presidente del Gobierno anunció el última paquete de recortes.



En rueda de prensa en el Congreso, Alonso ha señalado que se ha hecho a la diputada un "apercibimiento y una amonestación escrita" desde el convencimiento de que ese tipo de conductas son "completamente impropias" y afectan al "decoro y dignidad" de la Cámara.



Tras explicar que no hay precedentes de sanciones por actitudes similares en el pleno, ha explicado que la amonestación no lleva aparejada multa: "creo que es un correctivo suficientemente duro para la diputada", ha señalado.



"Entiendo que no será fácil para ella, pero es nuestro deber corregir estas conductas y estoy seguro de que no volverá a ocurrir en las filas del PP", ha reiterado Alonso, quien no ha querido aventurar si Fabra pedirá públicamente disculpas en el pleno alegando que todos los parlamentarios son mayores de edad y deben tomar sus propias decisiones.



A su juicio, la actitud del PSOE en este caso ha sido "inquisitorial", ya que ha pedido la suspensión de la diputada durante un mes al estimar que su expresión, pronunciada cuando Mariano Rajoy anunciaba el recorte en las prestaciones por desempleo, iba dirigida a los parados, aunque Fabra sostiene que estaba destinada a la bancada socialista.