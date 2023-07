PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin retoman las negociaciones tras el parón electoral

Política -

María Chivite, la candidata socialista, insiste en que no hablará con EH Bildu para la formación del Ejecutivo, aunque su abstención es imprescindible para formar el nuevo Gobierno de Navarra.

Agencias | EITB Media

publicado: 25/07/2023 13:53 (UTC+2)

última actualización: 25/07/2023 13:53 (UTC+2)

El Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han retomado las conversaciones con el objetivo de cerrar un acuerdo programático para el nuevo Gobierno Foral "sin ningún calendario" cerrado, aunque con la vista puesta en el 28 de agosto, fecha límite para la investidura.

El acuerdo marcará también el peso de cada partido en el Ejecutivo. A juicio del PSN, el acuerdo deberá tener en cuenta los resultados de las elecciones generales, mientras Geroa Bai opina que la hoja de ruta debería estar marcada por las elecciones forales.

La investidura de María Chivite necesitará, en cualquier caso, la abstención de EH Bildu. Sin embargo, el PSN defiende que no hablará con la coalición para el programa del Gobierno. "Estamos elaborando el programa de gobierno con Geroa Bai y Contigo-Zurekin y esa es la línea que vamos a seguir", destaca la candidata.

Geroa Bai no quiere pasar por alto los puntos de desacuerdo, aunque eso lleve más tiempo en la negociación, ya que pretende que todos los asuntos queden claros en el programa tanto si hay entendimiento como si no. También espera que no trasciendan los resultados del 23J, para que la "polarización" que han reflejado "a Navarra no le pase factura".

Contigo-Zurekin ha dicho en un comunicado que es necesario "retomar con más fuerza aún si cabe el proceso de conformación de un gobierno progresista en Navarra", y subraya que esta coalición "debe jugar un papel relevante, acorde a la fuerza que le dio la ciudadanía navarra el pasado mes de mayo" y que "ha quedado claramente reforzado" este 23J.

En una entrevista en Radio Euskadi, Arnaldo Otegi ha pedido "prudencia" a Chivite en sus declaraciones. Ha recordado que EH Bildu ha sido la segunda fuerza en las elecciones generales, y defiende que en las municipales y forales la ciudadanía decidió que hubiera una mayoría progresista en el Parlamento y en Pamplona, "en un caso con el liderazgo de Chivite y en el otro con el de Asiron". Por ello, pide "que se respete" esa "voluntad popular", y recomienda "poco ruido y mucho trabajo" en las negociaciones.