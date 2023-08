¿Qué escenario dejaría un "sí" de EH Bildu a Chivite?

Política -

EH Bildu ha mostrado su disposición a votar a favor para "desbloquear" la investidura de la candidata del PSN, María Chivite. Con el apoyo de la coalición soberanista, al PSN le bastaría una abstención de Geroa Bai.

publicado: 02/08/2023 05:00 (UTC+2)

última actualización: 01/08/2023 20:46 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: EH Bilduk Chiviteri baiezkoa emateak utziko lukeen jokalekua

Las negociaciones entre PSN y Geroa Bai para conformar el próximo Gobierno de Navarra están encalladas. Los partidos no se ponen de acuerdo en la representación que deben tener cada uno en el Ejecutivo y la situación está bloqueada. Así lo reconocieron anteayer los parlamentarios María Solana y Pablo Azcona en su comparecencia de urgencia en Pamplona.

Así las cosas, EH Bildu ha señalado que estudiará la posibilidad de votar a favor de la candidata socialista, con el objetivo de evitar un gobierno de la derecha. Para ello, ha mostrado su voluntad de dialogar "con todas las fuerzas progresistas". En cualquier caso, consultaría a los militantes sobre esta posibilidad.

¿Cómo cambiaría la situación el 'sí' de EH Bildu?

La lista de UPN fue la más votada en las elecciones al Parlamento de Navarra, con 15 escaños. El PSN obtuvo 11 representantes, EH Bildu 9, Geroa Bai 7, el PP 3, Contigo Navarra 3 y Vox 1.

Con estos números, la presidenta en funciones, María Chivite, tendría la opción de seguir en el cargo ratificando el gobierno progresista de la pasada legislatura. En 2019, PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E cerraron un acuerdo, pero la abstención de EH Bildu fue necesaria para posibilitar la investidura de Chivite. Tras consultar a la militancia, la coalición de izquierdas dio vía libre al gobierno liderado por el PSN.

El Parlamento de Navarra cuenta con 50 escaños. Chivite necesitaría la mayoría absoluta para ser investida presidenta en la primera vuelta, pero en la segunda le bastaría con mayoría simple. Es decir, más votos a favor que en contra.

En el caso de que EH Bildu decidiera votar "sí", Chivite obtendría al menos 24 votos a favor: 15 del PSN y 9 de EH Bildu. El candidato de UPN, Esparza, sumando los escaños del PP y Vox, contaría con 19 votos. En ese caso, la abstención de Gero Bai bastaría a los socialistas, inmersos en unas negociaciones sin avances.

Mientras tanto, PSN y Geroa Bai siguen lejos, pero dispuestos a seguir hablando. El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzorriz, ha reprochado a la coalición que esté paralizada y tenga "la misma propuesta" desde el pasado 28 de mayo. En cambio, señala que Contigo Navarra les ha enviado algunas contrapropuestas y, por tanto, han acercado posturas.

Por su parte, Geroa Bai ha subrayado que "la negociación de un gobierno no puede basarse en ofertas y contraofertas". Asimismo, ha recordado a EH Bildu que "para evitar un gobierno de derechas no basta con dar un sí incondicional a un hipotético gobierno de 14 (PSN-Contigo-Zurekin)". "No basta con un voto afirmativo a María Chivite si no hay compromisos ciertos por parte de los socialistas en compartir de manera plural la gestión de las políticas públicas", ha añadido.