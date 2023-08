BNG aboga por evitar una repetición electoral, pero asegura que no dará un cheque en blanco a Sánchez

Política -

ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI

El diputado electo del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, ha afirmado que lo fundamental es que la derecha no tenga ninguna oportunidad de gobernar.

O. A. | EITB MEDIA

publicado: 07/08/2023 09:44 (UTC+2)

última actualización: 07/08/2023 10:45 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: BNGk hauteskundeak errepikatzea saihestu nahi du, baina ez dio "txeke zuririk" emango Sanchezi

El diputado electo del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, ha asegurado que lo "realmente fundamental" es que no haya una repetición electoral para que la derecha no tenga ninguna oportunidad de gobernar en el Estado Español. En todo caso, ha insistido en que su partido no va a dar un "cheque en blanco" a Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Rego ha señalado que el partido que tiene la responsabilidad de gobernar deberá buscar la fórmula para conseguir acuerdos para su investidura y que esos acuerdos pasan con hablar con las fuerzas políticas que representan a las naciones del Estado español (Euskadi, Galicia y Cataluña). En su opinión, eso implica avanzar en el reconocimiento de los derechos de esas naciones: "Ese es el reto que tiene el par socialista y nosotros esperamos que vaya en esa dirección".

Rego espera sentarse a hablar con el PSOE esta semana para empezar a negociar su apoyo a la investidura, tras mantener algunas conversaciones telefónicas. El diputado gallego ha adelantado que su partido pondrá encima de la mesa la agenda gallega, y pedirá la transferencia de competencias pendientes y un nuevo estatus para Galicia.

Al igual que el PNV también exigirá garantías de cumplimento de los acuerdos, al subrayar que lo acordado hace cuatro años se ha cumplido sólo parcialmente.