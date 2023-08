Feijóo inicia hoy su ronda de contactos, de la que excluye a EH Bildu, para intentar recabar apoyos

Política -

Investidura

El líder del PP ha matizado que "hablar sí, pero ni chantajes ni someternos a las minorías", en referencia a Junts. También ha admitido que quizás esta vez no reúna los votos suficientes: "Aunque no sea una investidura a corto plazo, si será la primera piedra del Gobierno de España" del PP.

Agencias | EITB Media

publicado: 28/08/2023 08:37 (UTC+2)

última actualización: 28/08/2023 08:38 (UTC+2)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este lunes al comité de dirección del partido en mismo día en el que tiene previsto abrir su ronda de contactos. El candidato propuesto por el rey, que ha excluido a EH Bildu de las reuniones tratará de reunir apoyos para su investidura (le faltan cuatro votos para alcanzar la mayoría absoluta), cuya votación tendrá lugar dentro de un mes.

Feijóo anunció ayer, durante un acto en Pontevedra con motivo del inicio del curso político, que se reunirá "con los grupos políticos que quieran hablar", así como con los presidentes autonómicos que quieran "aportar", si bien ha advertido que no aceptará "chantajes" ni someterse a la voluntad de "las minorías". "No somos Sánchez", ha añadido.

"El encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar con aquellos que quieran hablar y después de hablar se puede coincidir o discrepar, y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no", ha aseverado.

En su intervención, también ha admitido que puede que esta vez no consiga su objetivo de lograr la Presidencia. "Aunque no sea una investidura a corto plazo, si será la primera piedra del próximo Gobierno de España, porque os aseguro que estoy absolutamente convencido de que ahora o después el próximo Gobierno de España será un gobierno del Partido Popular", ha añadido Feijóo.

El PP sigue estando a cuatro votos de la mayoría, y para alcanzarla pretender llamar a las puertas tanto del PNV, que acudirá "por cortesía", como del PSOE, a pesar de que ambas formaciones han explicitado ya su negativa a facilitar una investidura del presidente popular.

"Salvo gran sorpresa" el portavoz de los jeltzales en el Congreso, Aitor Esteban, ve "bastante complicado" que Feijóo consiga una mayoría parlamentaria, aunque "ahora bien, con estas cosas no se sabe hasta el último momento".

El PSOE, en boca de su portavoz parlamentario, Patxi López, ha augurado una "investidura fake" de Feijóo, la crónica de un fracaso anunciado de quien solo tiene pactos con Vox, Coalición Canaria y UPN.