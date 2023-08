Urkullu cree que una convención constitucional solucionaría la "encrucijada" de la realidad plurinacional

Política -

cuestión territorial

El lehendakari recupera, en un artículo publicado en 'El País', un recurso que ya planteado en 2018 y que es utilizado en la cultura política anglosajona. Propone celebrar, en el plazo de un año, un foro bilateral para analizar la Carta Magna y actualizar el modelo territorial.

publicado: 31/08/2023 07:31 (UTC+2)

última actualización: 31/08/2023 08:04 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Konbentzio konstituzional batek nazio aniztasunaren "bidegurutzeari" bide emango lioke, Urkulluren ustez

El lehendakari Iñigo Urkullu considera que, ante la "actual encrucijada política", su propuesta de convención constitucional, recurso que ya planteó anteayer en su comparecencia de inicio de curso político, podría constituir "una forma flexible y creativa" para reconocer la realidad plurinacional del Estado.

Así lo ha subrayado en un artículo de opinión publicado hoy en el diario El País bajo el título "Autogobierno vasco y modelo plurinacional del Estado. Si hay voluntad, es posible el acuerdo".

Urkullu explica que se trata de un recurso utilizado en la cultura política anglosajona y que no conllevaría una modificación previa de la Constitución. En concreto, este foro se limitaría a analizar y actualizar "aquello que la Constitución de 1978 no ha resuelto bien en relación con la cuestión territorial". Admite el lehendakari que no sería "una fórmula mágica ni un camino expedito", pero podría abrir "nuevas posibilidades de desarrollo futuro".

Según el lehendakari, la actual coyuntura política, con unas elecciones generales que "ratificaron la diversidad y pluralidad en el Estado", abre "una nueva oportunidad". Así, llama a "firmar un acuerdo preliminar de bases para la convocatoria y desarrollo de una convención constitucional sobre el autogobierno, incluyendo principios como el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada". En segundo lugar, insta a celebrar, en el plazo de un año, dicha convención para analizar "el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución", "el autogobierno de las comunidades de raíz foral" o, incluso, "el autogobierno de las nacionalidades históricas".