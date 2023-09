Feijóo recibe el primer 'no' del Congreso

Política -

INVESTIDURA DE FEIJÓO

El candidato del PP no ha logrado la investidura en la primera votación, que requería mayoría absoluta. El Congreso votará de nuevo en 48 horas.

publicado: 27/09/2023 13:23 (UTC+2)

última actualización: 27/09/2023 13:41 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Feijook Kongresuaren lehen 'ezezkoa' jaso du

El Congreso ha celebrado este miércoles la segunda sesión de la investidura de Alberto Núñez Feijóo,en la que candidato del PP no ha logrado la investidura en la primera votación, que requería mayoría absoluta. El Congreso votará de nuevo en 48 horas.

Así, no ha habido sorpresas y se ha cumplido el guion previsto. 178 diputados han votado en contra de la investidura de Feijóo, y 172 a favor, los representantes de PP, Vox, UPN y CC.

Sin embargo, la anécdota de la votación se ha producido cuando el diputado socialista Herminio Rufino Sánchez se ha equivocado en su votación. El representante del PSOE ha dado su voto afirmativo por error, pero se ha aceptado su rectificación. La secretaría de la Mesa del Congreso también ha errado al pronunciar su nombre, lo que ha podido favorecer su confusión a la hora de emitir el voto.

La sesión de hoy se ha abierto con la intervención de EH Bildu. En su intervención, la diputada abertzale Mertxe Aizpurua ha subrayado el "no rotundo" a la investidura de Feijóoo, que le parece "un teatro" porque el líder del PP carecía de apoyos, y tras la cual se abrirá "un nuevo ciclo político" marcado por "la agenda plurinacional".

La portavoz de EH Bildu en el Congreso ha llamado a los socios parlamentarios del PSOE a "estar a la altura" y hacer "política con mayúsculas" para que el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, pueda continuar en el poder y desarrollar la "agenda plurinacional y social".

Aizpurua: ''Hoy le investiremos a usted, señor Feijóo, como líder de la oposición'' Aizpurua: ''Hoy le investiremos a usted, señor Feijóo, como líder de la oposición'' 1:37

Por su parte, Feijóo ha defendido que el "único" partido al que habría que hacer un "cordón sanitario es EH Bildu por el terrorismo de ETA", al tiempo que ha demandado a esta formación que pida perdón a las víctimas.

El presidente del PP ha replicado a la portavoz de EH Bildu que "no tiene ningún valor" lo que diga este partido si no viene "precedido" por una "disculpa real a todas las víctimas de ETA" y por la colaboración con la Justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos pendientes de resolver. "Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez, yo no los quiero", ha recalcado Feijóo.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dejado claro que si de lo que se trata es de escoger entre Feijóo y la amnistía, se decantan por la amnistía: "Si como dice la señora Gamarra, hay que elegir entre Feijóo y amnistía, así las cosas, amnistía".

El portavoz jeltzale en el Congreso ha reiterado su 'no' a la investidura de Feijóo por dos motivos fundamentales: que para hacerla realidad son imprescindibles los votos de Vox y que su única propuesta ante el debate territorial es ahondar en la "confrontación" y la "vía judicial", con más reformas del Código Penal. "Sólo propone más leña", ha resumido.

"No puede hacer pretender que Vox no está en la ecuación de la investidura. Hay una ballena en la piscina con un tamaño imposible de esconder", ha indicado, avisando, además de que una legislatura que naciera con el apoyo de Vox sería "imposible de gestionar".

Esteban asegura que el PNV tiene clara su elección: ''Entre Feijóo y la amnistía, amnistía'' Esteban asegura que el PNV tiene clara su elección: ''Entre Feijóo y la amnistía, amnistía'' 0:54

Con un discurso diametralmente opuesto, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha advertido que "no puede estar sometido al chantaje permanente de los que quieren destruir España", repartiendo sus ataques entre EH Bildu, a los que considera "herederos de ETA", blanqueados por Pedro Sánchez, y entre los independentistas catalanes: "no se puede negociar con los prófugos ni pactar amnistías ilegales".

Catalán ha realizado un discurso en defensa de la foralidad de Navarra y ha ratificado su apoyo a Feijóo para realizar "el cambio".

UPN: ''No pueden gobernar España aquellos que quieren acabar con este país'' UPN: ''No pueden gobernar España aquellos que quieren acabar con este país'' 1:33

Sin lugar a dudas, el silencio del presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, marcó la jornada de ayer. El líder de los socialistas delegó la intervención del PSOE en el diputado Óscar Puente, gesto que tensó el debate y provocó el enfado de los populares. Feijóo le acusó de "dinamitar" la sesión. Me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo", le dijo.

En su discurso de investidura, Feijóo ofreció a los diputados del Congreso abordar seis grandes acuerdos con un Ejecutivo en solitario del PP pero que no gobierne "en soledad" sino con el "trabajo colectivo" de la Cámara Baja.