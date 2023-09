El lehendakari cree que sería "mucho peor" un Gobierno español sin estabilidad que repetir las elecciones

Política -

INVESTIDURA

En su opinión, "Hace falta estabilidad, no a cualquier precio, sino basada en lealtad y en un programa acordado".

EITB Media

publicado: 29/09/2023 10:14 (UTC+2)

última actualización: 29/09/2023 10:35 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Hauteskunde orokorrak errepikatzea baino "okerragoa" litzateke egonkortasunik ez izatea, Urkulluren ustez

Ante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijoo y una eventual investidura de Pedro Sánchez, el lehendakari Iñigo Urkullu ha afirmado que sería "una mala noticia" repetir las elecciones generales, pero que "sería mucho peor" un Gobierno español "sin capacidad de garantizar la estabilidad" y que todo desembocara en unos nuevos comicios dentro de unos meses. "Hace falta estabilidad, no a cualquier precio, sino basada en lealtad y en un programa acordado", ha puntualizado.

En un desayuno de Forum Europa-Tribuna Euskadi, Urkullu ha lamentado el "espectáculo lamentable" o no muy "edificante" que se ha visto en torno al debate de investidura de Feijóo, que no saldrá elegido presidente tampoco este viernes en segunda votación. A su juicio, puede haber un interés particular del líder del PP de cara al futuro y en clave interna dentro de su partido, aunque también del PSOE, pero se ha preguntado si para la ciudadanía "ha sido un buen resultado".

Estamos completando la información...