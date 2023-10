Egibar cree que sería un "fracaso" que la ley de Educación no recibiera el apoyo del PNV, PSE-EE y EH Bildu

Política -

Entrevista en Euskadi Irratia

LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA

publicado: 03/10/2023 09:41 (UTC+2)

última actualización: 03/10/2023 10:33 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Egibarrek onartu du "porrota" litzatekeela Hezkuntza Legeak EAJ, PSE-EE eta EH Bilduren babesa ez lortzea

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco y presidente del Gipuzkoa Buru Batzar, Joseba Egibar, ha visitado este martes los estudios del programa "Faktoria" de Euskadi Irratia. El mismo día en el que termina el plazo para presentar las enmiendas al proyecto de ley de Educación, ha considerado que sería un "fracaso" que no recibiera el apoyo del PNV, PSE-EE y EH Bildu.

"La intención es presentar las enmiendas de manera conjunta, y de momento no hay consenso. El objetivo es que la ley consiga el respaldo de los tres partidos, y no voy a salir de ese esquema. Analizaremos las enmiendas, tomaremos una decisión e intentaremos que el proyecto salga adelante. Sin el apoyo de los tres partidos, quedaría muy lejos del planteamiento inicial. Hay que llevarlo al extremo. Esta ley debe de ser una apuesta conjunta, y para eso nos hace falta consenso", ha señalado.

Respecto a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el PNV el día de la investidura fallida, ha dicho que no llegaron a ningún acuerdo con el PP para gobernar Gipuzkoa. "Había dos candidatos, y el PP, con un voto a favor, decidió apoyar a Eider Mendoza", ha subrayado.

También se ha pronunciado sobre el malestar que han generado dentro del partido los resultados de los últimos comicios (tanto los de las elecciones municipales y forales como los de las generales). "Hemos trabajado mucho, pero no nos hemos percatado de algunas cosas que estaban pasando en la sociedad", ha reconocido. "Siempre ha habido muchos pródigos. Hay mucha pancarta y han puesto en huelga al sector público. ¿No os parece significativo? La estrategia es decir que los servicios están en decadencia", ha destacado.

Así pues, Egibar cree que hay que responder: "La solución no es quedarnos en nuestras instituciones, si toca también tendremos que salir a la calle. Hemos tenido muchas protestas en nuestras sedes, pero yo también sé dónde están las de otros. ¡Basta ya! Digamos la verdad al pueblo, que tenemos problemas, pero eso no quita para que la estrategia de la izquierda abertzale sea muy irresponsable. No se puede perdonar, están jugando con maldad, y eso enfría las relaciones. Aún así, hablando cara a cara creo que buscaremos la manera de entendernos", ha concluido.