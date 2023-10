Idoia Mendia expresa su "confianza total" en la justicia y en la "inocencia" de José Ignacio Asensio

Política -

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, cree que la figura de investigado permitirá al diputado de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa una defensa "impecable" de su persona y de su ejecutoria respecto a la gestión de la incineradora.

Euskaraz irakurri: Idoia Mendiak "erabateko konfiantza" du Jose Ignacio Asensioren "errugabetasunean" eta justizian

En las últimas horas se ha conocido que el diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa y presidente de GHK, el socialista José Ignacio Asensio, será investigado por un posible delito contra el medio ambiente y falsedad documental en relación con las instalaciones y funcionamiento de la incineradora de Zubieta. En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha defendido la gestión "impecable" de su compañero de partido al frente de la incineradora de Zubieta. Además, ha expresado "confianza total" en la justicia y en la "inocencia" de José Ignacio Asensio. A su juicio, la figura de investigado le va a permitir hacer una defensa "impecable" de su persona y de su ejecutoria, por lo que ha mostrado "tranquilidad total".

Mendia difiere del lehendakari y no ve intereses electoralistas detrás de las convocatorias de huelga. En su opinión, "los sindicatos están haciendo el papel que les corresponde", y las huelgas no afectan "necesariamente" en los resultados electorales. En este contexto, ha puesto el ejemplo del PSE-EE que pese a formar parte del Gobierno Vasco ha mejorado sus resultados en la última cita electoral respecto a las anteriores. Además, ha considerado que ELA "trata de ejercer de contrapoder no solo del gobierno, sino también de otros partidos políticos", porque también critica a EH Bildu. "Es un agente que trata de trascender el ámbito sindical y entrar en el ámbito político, ha añadido.

En otro orden de cosas, también se ha referido a la jornada de huelga en la educación concertada. Desde el respeto al derecho a huelga de sus trabajadores, Mendia ha invitado a las partes a llegar a acuerdos, y ha ofrecido su mediación, si ambas lo solicitan.

Preguntada por las acusaciones de Israel al Gobierno de España de alinearse con Hamás por las declaraciones de algunos ministros, Mendia cree que Israel ha demostrado "demasiado nerviosismo". Ha añadido que "la posición del Gobierno de España ha sido meridianamente clara desde el inicio" y que hay que saber diferenciar la posición de un gobierno y la posición de los partidos políticos que componen ese gobierno.