Carlos Iturgaiz: "Es un momento importante en mi vida, porque me ha llegado el momento de dar el relevo"

Entrevista en Euskadi Irratia

LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA

publicado: 30/10/2023 09:36 (UTC+1)

última actualización: 30/10/2023 10:15 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Iturgaiz: "Une garrantzitsua da nire bizitzan, erreleboa emateko ordua iritsi zaidalako"

El presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, ha sido entrevistado este lunes en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, donde ha destacado que está viviendo un momento importante en su vida, porque le ha llegado la hora de dar el relevo.

Convencido de que su sucesor Javier de Andrés "será un buen presidente", ha adelantado que él seguirá en el Parlamento Vasco hasta marzo, cuando, según él, se celebrarán las elecciones autonómicas en la CAV. "Fui yo quien pidió seguir en la presidencia hasta finalizar la legislatura, me dijeron que sí, y así lo haré", ha señalado.

Sin aclarar nada sobre su futuro político, se ha limitado a decir que no está nada preocupado: "Estoy tranquilo. Haré lo que Feijóo y el PP de Euskadi decidan", ha dicho.

Sin dejar de lado su paso por la presidencia del PP en Euskadi, ha valorado positivamente la experiencia. "Creo que he hecho las cosas bien. El PP está más unido que hace cuatro años, ya que en aquel entonces estaba casi roto. Yo supe que mi labor era unir el partido, pero también es importante hacer política, y estamos en ello, sin olvidar la importancia de ser relevante y de llegar a acuerdos", ha subrayado.

Iturgaiz ha hecho un breve repaso de los temas que están marcando últimamente la actualidad. En primer lugar, ha indicado que "los aliados del Sanchismo" están condenados a entenderse, sino quieren repetir las elecciones en enero. "Lamentablemente, creo que llegarán a un acuerdo, y por lo tanto mi apuesta es que no volveremos a las urnas", ha opinado.

En cuanto a la gestión del PNV, ha considerado que "cada vez están más radicalizados". "Están continuamente mirando por el retrovisor lo que hace EH Bildu. Todos sabemos que serán una falsa fotocopia, pero queremos ver hasta dónde quieren llegar por ese camino. Acabarán en un precipicio", ha añadido.

El debate sobre la cuestión territorial también está dando mucho de qué hablar y aunque no ha propuesto ninguna solución, ha criticado que dar la amnistía a un delincuente no es el camino, "ni tampoco convocar un referéndum anticonstitucional".

Por último, preguntado por situación que se está viviendo en la Franja de Gaza, ha dicho: "No es una guerra contra Palestina, es una guerra contra Hamás. Está claro que algunas muertes están fuera de lugar, y yo siempre me mostraré en contra de la violencia, pero Israel no lo hace por venganza, sino por defenderse", ha afirmado.