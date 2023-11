Feijóo convoca concentraciones contra la amnistía en todo el Estado español el próximo domingo

Política -

El líder del PP ha dado a conocer las convocatorias, que serán simultáneas a las 12:00 horas. De esta manera, endurece su lucha contra los pactos de Pedro Sánchez para su investidura.

Agencias | EITB MEDIA

publicado: 06/11/2023 16:13 (UTC+1)

última actualización: 06/11/2023 17:01 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Amnistiaren aurkako elkarretaratzeak deitu ditu Feijook Espainiako Estatu osoan datorren iganderako

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado concentraciones el próximo domingo, 12 de noviembre, en las capitales de provincia del Estado español en contra de los pactos de Pedro Sánchez para su investidura y de cesiones como la amnistía del procés.

Ante la Junta Directiva Nacional de su partido, que reúne a dirigentes, parlamentarios y barones, Feijóo ha señalado que no les "amedrentarán" y actuarán en todas las instancias contra la amnistía o las quitas de la deuda catalana pactada entre PSOE y ERC.

El domingo 12 a las 12:00 horas, el PP se concentrará en todo el Estado, una iniciativa que endurece la respuesta ante lo que el PP considera un "ataque al Estado de derecho" y "el mayor retroceso democrático de nuestra historia".

"Primero, vamos a seguir, segundo, no nos van a silenciar, tercero, no nos van a callar y cuarto, no nos van a parar", ha recalcado Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional, donde no ha aludido expresamente a las protestas durante este fin de semana ante la sede del PSOE en Ferraz, en las que participó Esperanza Aguirre.

La respuesta del PP será además de en la calle, en "los ayuntamientos y comunidades autónomas", gobiernen o no, "con la mayoría absoluta en el Senado y como grupo parlamentario en el Congreso" y, ha agregado Feijóo "con un rotundo no a la investidura de Pedro Sánchez y un rotundo sí a la libertad, igualdad y dignidad de los españoles".