Las protestas ultraderechistas contra los pactos con los independentistas vuelven a acabar en disturbios

Incidentes en Madrid

Varios miles de personas se ha concentrado ante la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, custodiada por la Policía, en la séptima jornada de protestas contra los pactos con los independentistas y la ley de amnistía. Las primeras cargas policiales han tenido lugar sobre las 22:45 horas.

publicado: 09/11/2023 22:42 (UTC+1)

última actualización: 09/11/2023 23:02 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Independentistekin egindako itunen aurkako protesta ultraeskuindarrak istiluetan amaitu dira berriro

Varios miles de personas se ha concentrado este jueves ante la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, custodiada por la Policía, en la séptima jornada de protestas contra los pactos con los independentistas y la ley de amnistía. Las primeras cargas policiales e incidentes han tenido lugar sobre las 22:45 horas.

La Policía ha dispuesto un importante cordón para proteger la sede socialista, ante la que los manifestantes, que portan banderas de España o la Unión Europea, han coreado cánticos como "España cristiana y no musulmana", "puto rojo el que no vote es", "Puigdemont, a prisión", "prensa española, manipuladora", "no es una sede, es un puticlub" o "Sánchez traidor". También se han escuchado pitos, caceroladas y gritos contra la monarquía y también el 'Cara al sol'.

La manifestación es más numerosa que la de ayer miércoles, que reunió a 1500 personas, según datos de la Delegación del Gobierno español, en una jornada que discurrió de forma pacífica sin que se registraran detenidos ni heridos.

Séptima jornada de protestas ultaderechistas en Ferraz tras el acuerdo entre PSOE y Junts Séptima jornada de protestas ultaderechistas en Ferraz tras el acuerdo entre PSOE y Junts 0:40

Los manifestantes han comenzado sobre las 19:00 horas en una concentración a la que ha acudido el líder de Vox, Santiago Abascal.

A la concentración se han sumado las personas que a las 19:00 horas se han manifestado ante la sede del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana en Madrid para reclamar a Europa que frene la ley de amnistía que PSOE y Junts han pactado este jueves.

La concentración, con el lema 'Europa, detén la amnistía', ha sido convocada por la plataformas Libertad sin Ira, Pie en Pared, S'ha Acabat!, Neos, Voces Libres, Con la Libertad y Revuelta con el fin de "internacionalizar la situación de España".

"España, una y no 51" o "el traidor, a prisión", han protagonizado los gritos, entre otras proclamas, en una protesta que ha contado con la participación de los 'populares' Cayetana Álvarez de Toledo y Alfonso Serrano, recibidos entre aplausos.