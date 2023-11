Andueza: "Siempre hemos demostrado voluntad política inequívoca para cumplir el Estatuto"

Política -

ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI

El líder del PSE-EE ha admitido que, sin embargo, "hay dificultades" en el camino, porque quieren "hacer las cosas bien" y ofrecer "garantía jurídica". Ha acusado al PP de estar con los que "alaban a Franco".

publicado: 12/11/2023 09:42 (UTC+1)

última actualización: 12/11/2023 10:01 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Andueza: "Beti erakutsi izan dugu Estatutua betetzeko borondate politiko argia"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que los socialistas "siempre" han demostrado su "voluntad política inequívoca" para transferir las competencias pendientes y cumplir con el Estatuto de Gernika en su integridad.

En una entrevista en Radio Euskadi, el político socialista, al ser preguntado sobre el pacto de investidura del PSOE con el PNV, que lo han hecho con la "voluntad" de cumplirlo, aunque ha admitido que el horizonte de dos años para realizar todas las transferencias es un plazo que "algunas veces no se puede cumplir", porque en el proceso "hay dificultades" para lograr la necesaria "garantía jurídica".

"Que gobernemos en España los socialistas es bueno para Euskadi", ha subrayado, antes de añadir que los socialistas son los que "más transferencias han dado a Euskadi".

Sobre la ola de protestas que se está produciendo por la Ley de Amnistía pactada por el PSOE con Junts, ha denunciado que el PP está jugando con "irresponsabilidad" y que se sitúa al lado de "los que alaban a Franco".

Andueza cree que es una práctica habitual en el PP que cuando no consigue lo que quiere "se pilla una rabieta", pero que en este caso lo que parece es "que no le gusta la democracia", que "la pone en tela de juicio".

En ese sentido, ha recordado a los populares que cuentan con el apoyo de 179 diputados de 350, que son 1,5 millones más de votos de los que representa la derecha.

Respecto a las críticas de miembros históricos del partido como Felipe González o Alfonso Guerra, ha asegurado que son declaraciones para "buscar protagonismo" y que están "muy lejos de lo que representan las siglas del PSOE". "Los eché en falta en la campaña. No les vi ni les escuché en un momento en el que nos jugábamos tanto. No los he visto cuando el PP se ha unido a Vox para hacer gobiernos", ha apostillado.

Por último, ha hecho una valoración "positiva" de la legislatura en el Gobierno Vasco, y ve "muy difícil" que algún partido más se una al PNV y al PSE-EE en la aprobación de los presupuestos, ya que entiende que la oposición está buscando su "espacio preelectoral".