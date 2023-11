Bruselas se abre a tratar con España la ley de amnistía "tan pronto como sea posible"

Política -

Amnistía

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha confirmado que la CE recibió ayer el texto de la ley y que se reunirá con Bolaños una vez haya acabado de analizarlo. Además, ha querido dejar claro que cuando requirió información no expresó "ninguna preocupación" sobre la norma.

Agencias | EITB Media

publicado: 15/11/2023 10:28 (UTC+1)

última actualización: 15/11/2023 10:39 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Espainiarekin amnistia legea "ahal bezain laster" aztertzeko bilera egiteko prest agertu da Brusela

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se ha mostrado hoy abierto a una reunión con el Gobierno español sobre la proposición de ley de amnistía "tan pronto como sea posible". Reynders ha informado que la CE recibió formalmente el texto este martes, y que ya ha iniciado su análisis. El comisario no ha puesto puesto fecha al encuentro y tampoco ha aclarado si será en próximos días o esperará a que su equipo legal concluya el análisis formal.

A su llegada al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, el comisario belga ha explicado que organizará este encuentro con el ministro español de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, tan pronto se evalúe "muy claramente desde el punto de vista jurídico".

Además, ha querido dejar claro que cuando requirió información al Gobierno español hace una semana no expresó "ninguna preocupación" por el contenido, sino conocer sus detalles.

"No he expresado ninguna preocupación, sólo he pedido recibir el texto, ahora está hecho. Evaluaremos y emprenderemos un diálogo con el Gobierno español", ha indicado el liberal belga.

El Gobierno de Sánchez ha enviado también la propuesta de ley a la vicepresidenta comunitaria responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, a pesar de que la liberal checa no figuraba en la carta que Reynders envió primero al ejecutivo pidiendo información. A ambos, Bolaños pide también una reunión a la mayor brevedad para poder explicar su posición respecto a la ley de amnistía.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario tendrá también oportunidad de expresar su posición la próxima semana, el martes o el miércoles, en el debate que sobre la ley de amnistía se celebre en la sesión plenaria que el Parlamento Europeo celebrará en Estrasburgo (Francia).