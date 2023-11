Ortuzar confía en repetir un "gobierno sólido" con el PSE-EE

Política -

ELECCIONES

El presidente del EBB del PNV ha indicado que la decisión de proponer a Imanol Pradales como candidato a lehendakari se tomó por unanimidad, "mirando al medio y largo plazo", y para dos o tres legislaturas.

AGENCIAS | EITB Media

publicado: 28/11/2023 11:17 (UTC+1)

última actualización: 28/11/2023 11:51 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: PSE-EErekin "gobernu sendoa" errepikatzea espero du Ortuzarrek

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, considera que en los próximos meses se producirá "un distanciamiento un poco artificial a efectos del Gobierno Vasco" entre su partido y el PSE-EE, pero confía en que las relaciones se vuelvan a normalizar y los resultados electorales permitan formar "un gobierno sólido".

En una entrevista que publica Deia, Ortuzar ha indicado que le decisión de la dirección del partido de proponer a Imanol Pradales como candidato a lehendakari se tomó por unanimidad "mirando al medio y largo plazo, para elegir a las personas que pueden dar al partido un horizonte de estabilidad y perdurabilidad en el tiempo", y para dos o tres legislaturas.

El Euskadi Buru Batzar (EBB) planteó esta decisión al lehendakari, Iñigo Urkullu, que la asumió "con total normalidad" como "hombre de partido", ha asegurado Ortuzar. "Es un cambio normal. Lo extraordinario hubiera sido un cuarto mandato. No lo ha habido nunca, salvo un periodo muy chiquitín del lehendakari Ardanza cuando veníamos de la escisión. Hemos hecho algo que es bastante habitual en la política del partido y los usos políticos. Hay muy pocos presidentes que pasen a la cuarta legislatura", ha añadido el líder del PNV.

Sobre su continuidad al frente del PNV, Ortuzar ha señalado que no le toca a él decidirlo, porque, así como en el caso del candidato a lehendakari la propuesta le corresponde a la Ejecutiva, en el caso de los cargos internos no es así. "Ni nos podemos presentar, ni podemos decir lo que queremos, porque los cargos internos son obligatorios. Habrá que esperar a que se abra el proceso. Aquí estaré, para lo que me digan", ha afirmado.