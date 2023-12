EH Bildu propone a Pello Otxandiano como candidato a lehendakari

Política -

publicado: 11/12/2023 12:08 (UTC+1)

última actualización: 11/12/2023 13:20 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Pello Otxandiano proposatu du lehendakarigai EH Bilduk

EH Bildu ha propuesto a Pello Otxandiano, director de Programa de la coalición abertzale, como candidato a lehendakari en las elecciones autonómicas del próximo año, según ha anunciado este lunes su coordinador general, Arnaldo Otegi.

La Mesa Política de EH Bildu ha elegido en su reunión ordinaria de hoy a Otxandiano, cuya candidatura deberá ser refrendada por la militancia en un proceso interno que arrancará el próximo lunes.

Otxandiano representa, ha explicado Otegi, una "nueva generación" y garantiza la "solvencia" y el "rigor" en su actuación.

"Además de solvencia, seguridad, compromiso con el país, tiene dos cosas muy importantes: pasión por cambiar las cosas y alma por recuperar para este país el escenario que necesita y quiere", ha añadido el líder de EH Bildu.

Pello Otxandiano sucederá, de esta forma, a Maddalen Iriarte, que fue la candidata de EH Bildu a la presidencia del Gobierno Vasco en las elecciones de 2020 y que en los últimos comicios forales del pasado mes fue la aspirante a diputada general de Gipuzkoa.

Otxandiano, de 40 años y natural de Otxandio (Bizkaia), tiene un importante bagaje político dentro de la formación soberanista y hasta ahora ha sido director de Programa. Doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones, está considerado uno de los "ideólogos" de EH Bildu.

Comparecencia de Otegi

"Dijimos que en diciembre pondríamos en marcha el proceso de selección de la candidatura a las elecciones de la CAV. El proceso comenzará el próximo lunes y os haremos llegar un dossier con las fechas específicas y los hitos concretos", ha señalado.

Otegi ha destacado que hay "dos novedades" en la decisión que ha adoptado la Mesa Política. "EH Bildu por primera vez va a presentar no solo un candidato a lehendakari, sino que también va a presentar a quienes propone como candidatos y candidatas para presidir el Parlamento de Gasteiz y para ostentar la portavocía del grupo político. Es algo que no hemos hecho hasta ahora. La militancia va a tener que corroborar no solo al candidato a lehendakari, sino también a las candidaturas a la presidencia del Parlamento y a la portavocía", ha agregado.

También ha subrayado que en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa tenemos problemas propios, que se resumen en "un Gobierno agotado y agotador, una política de alianzas agotada y agotadora y un modelo de hacer política que obedece más al siglo XIX que al siglo XXI". "En Osakidetza, en la Ertzaintza, en la Educación, en el modelo de gobierno hay problemas, y lo dice incluso el socio minoritario del Gobierno Vasco", ha añadido.