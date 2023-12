Andueza circunscribe el acuerdo con EH Bildu para una moción de censura en Pamplona a "una cuestión local"

Política -

Moción de censura

"Todo lo que supone tomar decisiones en relación al futuro de Euskadi, se toman en Euskadi y será el Partido Socialista de Euskadi quien las tome", ha añadido el secretario general del PSE-EE.

Agencias | EITB Media

publicado: 13/12/2023 16:07 (UTC+1)

última actualización: 13/12/2023 16:07 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Anduezak zehaztu du Iruñeko zentsura moziorako akordioa "kontu lokala" dela

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que el acuerdo entre EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para presentar una moción de censura contra la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN), y hacer alcalde a Joseba Asiron (EH Bildu), "es una cuestión que corresponde a los compañeros del Partido Socialista de Navarra, que han tomado esa decisión" que, según ha remarcado, "se circunscribe a una cuestión local, a una cuestión relativa exclusivamente al Ayuntamiento de Pamplona".

"Yo conozco muy bien la realidad de Pamplona, porque me toca en lo familiar y puedo decir que, evidentemente, el Ayuntamiento estaba sumido en una parálisis absoluta", ha explicado el socialista. "No estoy en esa tesitura ni soy quién para tomar decisiones en relación a cuestiones que no me competen", ha añadido.

En la CAV, el PSE-EE tomará "las decisiones que tenga que tomar cuando llegue el momento", pero ha subrayado que "no va a hacer lehendakari al candidato de EH Bildu".

En esa línea, ha recordado que el PSE "lleva llegando a acuerdos puntuales en presupuestos y en proyectos estratégicos en muchas ciudades con EH Bildu y con otras fuerzas políticas, también con el PNV, con Elkarrekin Podemos, con el PP, como esos partidos también hacen con nosotros, y con EH Bildu en otras instituciones como el Parlamento Vasco, las Juntas Generales".

En cualquier caso, ha añadido que no firmará un pacto similar tras las elecciones vascas. "Vengo mucho tiempo diciendo que el PSE-EE no va a hacer lehendakari a un candidato de Euskal Herria Bildu. Me ratifico en esa afirmación y es una afirmación que, desde luego, el PSE llevará hasta el final. Todo lo que supone tomar decisiones en relación al futuro de Euskadi, se toman en Euskadi y será el Partido Socialista de Euskadi quien las tome", ha concluido.