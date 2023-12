El PSOE apoya tramitar la ley de ERC sobre la obligación de acudir a la llamada de las selecciones de España

Política -

Se modificará la Ley del Deporte para que la presencia de cualquier jugadora o jugador en la selección deje de ser considerada un deber y sea exclusivamente un derecho, a la vez que establece la capacidad de elección libre de cualquier deportista para decidir si acudir o renunciar a la convocatoria.

Euskaraz irakurri: PSOEk ERCren legea tramitatzea babestu du, Espainiako selekzioen deira joateko betebeharrari buruz

El PSOE ha aceptado a última hora tramitar en el Congreso la proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) para acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias de la selección española de fútbol y otros deportes, algo que la semana pasada descartó públicamente la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, y que también rechazaron los socialistas durante el debate de este martes.

La propuesta de ERC, que ha sido tomada en consideración por el Pleno del Congreso con el apoyo también de Sumar y del resto de formaciones nacionalistas e independentistas, consiste en una modificación de la Ley del Deporte para que la presencia de cualquier jugadora o jugador en la selección deje de ser considerada un deber y sea exclusivamente un derecho, a la vez que establece la capacidad de elección libre de cualquier deportista para decidir si acudir o renunciar a la convocatoria.

Con ello se pondría fin a la posibilidad de que la federación correspondiente amenace a los deportistas con imponer multas de 30 000 euros e incluso con retirarles la licencia federativa si no acuden a la llamada de la selección española.

En el debate celebrado este martes por la tarde en el Pleno del Congreso, la ponente socialista Sonia Guerra ha mantenido su rechazo a la reforma de Esquerra recalcando que esa obligatoriedad no busca "imponer la patria", sino proteger al deportista frente a los clubes, cuyos intereses son distintos y lo que buscan es sacar el máximo rédito de los jugadores.

Según ha recordado, ningún deportista ha sido sancionado por no atender la llamada de la selección, y aquellos que no querían han hablado previamente con el seleccionador y no han sido convocados, por lo que en la práctica no existe la imposición de la que hablan los independentistas.

Pero dos horas después, cuando ha llegado la votación, el PSOE ha dado un 'volantazo' y ha apoyado la toma en consideración de la iniciativa de ERC, que podrá continuar su camino en el Congreso pese al 'no' de PP y Vox.

Esta reforma se registró en septiembre al hilo de las quejas de buena parte de las futbolistas de la selección, que admitieron haber ido "por obligación" a la convocatoria de la seleccionadora Montse Tomé tras el 'caso Rubiales', ya que descolgarse les podría haber provocado sanciones.