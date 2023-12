Sánchez y Feijóo acuerdan que Bruselas medie en el proceso para renovar el CGPJ

Política -

El líder del PP ha denunciado que el presidente del Gobierno español tiene el "margen de maniobra" que dejen los independentistas".

agencias | eitb media

publicado: 22/12/2023 15:43 (UTC+1)

última actualización: 22/12/2023 15:43 (UTC+1)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la Comisión Europea supervise las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una propuesta que según los populares ha sido aceptada por Sánchez.

Fuentes del PP han asegurado que en la reunión de dos horas mantenida por Sánchez y Feijóo en el Congreso, Feijóo ha planteado un sistema de trabajo con reuniones "a tres" en España y con "presencia de autoridades públicas comunitarias y de perfil incontrovertible", modelo que "Sánchez se ha mostrado dispuesto a aceptar".

Recuerdan también los populares que tanto ellos como el Gobierno "ya están manteniendo regularmente reuniones por separado con los comisarios responsables para abordar este tema".

"Se trataría, pues, de que esas reuniones se sigan celebrando pero con las tres partes presentes", concluyen.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente del PP ha dicho que el líder socialista no tiene "voluntad de rectificación" y que el "margen de maniobra" para cualquier acuerdo entre ambos "es el que dejen los independentistas".

Feijóo ha lamentado que el presidente le haya dejado claro que va a seguir adelante con la Ley de Amnistía.

En todo caso, ha señalado que el encuentro ha sido "oportuno" y que se ha "celebrado de forma adecuada" y que el PP, como partido constitucionalista, ha acudido "por respeto" tanto a la Presidencia del Gobierno como a la mayoría de españoles que, "como primer partido de España" representa el PP.

Según Feijóo, la cita "ha respondido a las expectativas": "Se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No puedo decir que me sorprenda, pero sí que me preocupa", ha resumido, incidiendo en que "para un constitucionalista llegar acuerdos" con Pedro Sánchez "es muy difícil".

Telefónica y "disminuidos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado su propuesta de rectificar la decisión del Ejecutivo de abordar la compra de acciones de Telefónica por parte de la SEPI, pero no ha descartado introducir cambios legislativos para poner a la compañía "en condiciones similares al resto de operadoras".

Sin embargo, han logrado un pacto para eliminar el término "disminuidos" en la Constitución para que en el artículo 49 sea sustituido por "personas con discapacidad".

El texto que han acordado es el mismo que pactaron en la anterior legislatura y que sustituye la palabra 'disminuidos' por "personas con discapacidad". Además, la nueva iniciativa se registrará con la firma de ambos partidos antes del 31 de diciembre.

El PP y el PSOE se comprometen a que en el trámite de enmiendas solo se puedan incluir cambios en la Carta Magna si ambos partidos están de acuerdo, al tiempo que Feijóo ha señalado que Sánchez acepta que "en ningún caso se celebre un referéndum" sobre la reforma de la Constitución como podría pedirle su socio de coalición Sumar.