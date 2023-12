Asiron: "Nuestra responsabilidad es prolongar las buenas dinámicas entre las fuerzas progresistas"

Política -

Joseba Asiron nombrado nuevamente alcalde de Pamplona tras la moción de censura a Cristina Ibarrola (UPN) se reafirma en sus tres premisas para el mandato: respeto, sosiego y convivencia, y afirma que el cambio en Pamplona ha nacido de una visión compartida surgida y negociada en la propia ciudad.

Olatz Prat | EITB Media

publicado: 29/12/2023 10:07 (UTC+1)

última actualización: 29/12/2023 10:54 (UTC+1)

Joseba Asiron, nombrado de nuevo alcalde de Pamplona tras la moción de censura a Cristina Ibarrola, asegura que la mayor responsabilidad del Gobierno Municipal es fortalecer "un engranaje político que deje la derecha por muchos años fuera del gobierno municipal, y que se puedan conformar gobiernos progresistas para llevar a cabo políticas progresistas".

Así lo ha manifestado esta mañana en Boulevard de Radio Euskadi, el día posterior a su nombramiento a través de la moción de censura acordada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin Nafarroa.

Afirma que en los años en los que dichos partidos llevan en la oposición "ha sido relativamente sencillo llegar a acuerdos", y que, si bien, "en la oposición no se gobierna, en momentos dados, se puede torcer el brazo al gobierno". Asegura que hasta ahora han tenido "un buen nivel de colaboración" y cree que "lo único que hay que hacer ahora es prolongar esas mismas sinergias y dinámicas" entre los partidos progresistas.

El nuevo alcalde ha lamentado la tensión del pleno del jueves: "El nivel de tensión dialéctica fue, aparte de muy poco edificante, algo sin precedentes, no tiene explicación en los parámetros democráticos, que a veces te pone arriba y a veces abajo. No puedes entrar en política pensando que vas a ganar siempre". Ha añadido que entiende la frustración, "he pasado por ahí y sé que se sufre y se pasa mal, cuando tienes un proyecto y no puedes llevarlo a cabo, es duro", pero asegura que no caben las descalificaciones. Ha apelado a bajar la tensión: "Si realimente creemos que estamos aquí para ayudar a la ciudadanía, simplemente, hagámoslo".

Joseba Asiron se ha reafirmado en las premisas para su mandato: respeto, sosiego y convivencia. "Respeto, porque es necesario, necesario para vivir con el vecino de arriba y el de abajo. Sosiego, porque es la palabra más bonita que hay, sosiego para ver las cosas con perspectiva, para ser comprensivo con el enfado de quien está a tu lado y que no está en tu misma situación. Y convivencia, no solo porque ha sido uno de los pilares que han sostenido mi trayectoria política, que es muy corta, sino toda mi vida y mi bagaje personal. Una cosa que me enseñaron en casa y que procuro llevar por bandera, tanto cuando estoy dando Historia del Arte en la ikastola, como en el despacho de Alcaldía".

En este sentido ha remarcado que en una ciudad pequeña como Pamplona, "donde todo el mundo se conoce" es bien sabido cuál ha sido su posición ante la violencia "ya no desde que soy político, sino desde que tengo uso de razón". Y ha señalado que su posición "no ha cambiado ni un ápice" desde que firmara, por ejemplo, un documento de condena por el asesinato de Tomas Caballero.

Preguntado por las palabras del PP sobre el PSOE y sobre "regalar una alcaldía a Otegi", Asiron recalca que a EH Bildu "no le han regalado nada. Hemos ido multiplicando concejales desde que entramos en el ayuntamiento". A lo que ha añadido que "en una ciudad como en Pamplona, con 16 concejales progresistas y 11 de la derecha, la anormalidad era que estuviera gobernando la derecha, cuando hacía mucho tiempo que los números daban para conformar un gobierno progresista".

Sobre el cambio de paradigma en la mayoría de Pamplona y la relación del PSOE con este cambio, Asiron ha asegurado que EH Bildu no ha tenido que ir a firmar nada a Madrid. "La negociación parte de una visión compartida que surge en Pamplona, por y para Pamplona, que se ha negociado en Pamplona, y no ha tenido nada que ver con Madrid". Además, ha recordado que dicha visión viene desde la pasada legislatura y que, finalmente, ha tomado forma después de la investidura de Sánchez. No esconde asimismo, su voluntad para que lo que en Pamplona ha sido posible, sea un modelo exportable a Euskadi, "yo quisiera que fuera exportable, lo digo claramente".

Sobre las últimas palabras de Cristina Ibarrola en la rueda de prensa posterior al pleno, Asiron no cree "que Cristina Ibarrola realmente pensase lo que dijo. "Creo que está en un momento de enfado y gran crispación y no creo que en otra situación hubiera llegado a decir esas palabras, que me parecen, por cierto muy desafortunadas", afirma.

De la jornada de ayer, se queda con la imagen de la plaza del Ayuntamiento llena, "aquello parecía el chupinazo" y con otros momentos privados, como los abrazos con la familia y colegas, así como el recuerdo a personas que "hace ocho años sí estaban y hoy ya no están".