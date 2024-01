Sare responde a Itxaso que a los presos de ETA no se les aplica la "legislación ordinaria normalizada"

Política -

Por otro lado, cree que la movilización ayer de "decenas de miles de personas" supone un "respaldo para seguir trabajando contra las políticas de excepción".

publicado: 14/01/2024 13:07 (UTC+1)

última actualización: 14/01/2024 13:08 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Sarek Itxasori erantzun dio ETAko presoei ez zaiela aplikatzen "ohiko legedi normalizatua"

Sare ha respondido al delegado del Gobierno español en la CAV, Denis Itxaso, que "no es cierto" que se aplique a los presos de ETA una "legislación ordinaria normalizada". "Es pura excepcionalidad y él lo sabe", han expresado.

Los portavoces de Sare Bego Atxa y Joseba Azkarraga han valorado este domingo la manifestación celebrada ayer en Bilbao y han destacado que la movilización de "decenas de miles de personas" supone un "respaldo para seguir trabajando contra las políticas de excepción".

"Nuestra posición tiene que ser la de continuar empujando hasta conseguir que los presos, en función de una política penitenciaria de carácter ordinario, salgan en libertad", ha defendido.

Tras incidir en que no solicitan para los reclusos "privilegios", ha reclamado el fin de una legislación "ad hoc" que "nada tiene que ver "con los momentos que vive la sociedad vasca".

En este sentido, y cuestionado por las declaraciones de Itxaso, Azkarraga ha dicho que "él sabe perfectamente que lo que se aplica no es una legislación normalizada, sino la misma que aprobó José María Aznar en 2005 para quitar competencias de los juzgado de proximidad. Eso se aprueba con una ETA actuando y no estamos en esa situación", al tiempo que ha rechazado las condenas de 40 años y el hecho de que no se compute la parte de la condena cumplida en cárceles francesas.

Por otro lado, y en cuanto a las decisiones judiciales sobre las progresiones de grados, ha dicho que "es muy difícil que podamos respetar decisiones cuando están contaminadas por decisiones políticas. Cuando la política entra por la puerta de la Audiencia Nacional, la justicia sale escopeteada por la ventana".