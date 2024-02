El lehendakari sobre el Guggenheim de Urdaibai: "Ni he confirmado, ni he negado ni he puesto en duda nada"

Política -

GUGGENHEIM URDAIBAI

Iñigo Urkullu ha subrayado que tanto el Gobierno Vasco como él son "partidarios" de "dar un impulso real" a Urdaibai y a Busturialdea, para "generar nuevas oportunidades" en la comarca vizcaína.

AGENCIAS | EITB Media

publicado: 02/02/2024 11:18 (UTC+1)

última actualización: 02/02/2024 11:55 (UTC+1)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este viernes que no ha "confirmado", ni "negado", ni ha puesto "en duda nada" en relación al proyecto del Museo Guggenheim para la comarca de Urdaibai.

Así ha respondido a una pregunta en el pleno de control del Parlamento Vasco formulada por la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU sobre esta infraestructura cultural, para la que según Miren Gorrotxategi hay posturas "contradictorias" dentro del PNV en torno a esta iniciativa. Además, ha apostado por que el proyecto no siga adelante por razones ecológicas y porque va a fomentar el "turismo de masas, sin responder a las necesidades de la comarca".

"Ni he confirmado, ni he negado ni he puesto en duda nada", en referencia a la continuidad o no del proyecto, ha afirmado el lehendakari, quien se ha remitido a la rueda de prensa conjunta con la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, en la que aseguró que el patronato del Museo Guggenheim se había dado "un tiempo de reflexión" de dos años sobre el proyecto para Urdaibai.

En su respuesta, Urkullu ha subrayado que tanto el Gobierno Vasco que dirige como él son "partidarios" de "dar un impulso real" a Urdaibai y a Busturialdea, para "generar nuevas oportunidades" en la comarca vizcaína.

El lehendakari ha recordado además que PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una proposición no de ley en la que encomiendan al Gobierno Vasco la puesta en marcha de un plan para la reactivación de la citada comarca y ha apostado por ese plan porque sus actuaciones "solo reportarán beneficios para la comarca y para el país".