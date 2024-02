La justicia archiva definitivamente la causa a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel por el 1-O

Política -

Gabriel, que estuvo cuatro años huida, ha mostrado "una sensación agridulce" ante la decisión judicial, porque "desgraciadamente hoy no termina nada. Emplacémonos a continuar defendiendo nuestros derechos".

publicado: 09/02/2024 16:54 (UTC+1)

última actualización: 09/02/2024 16:54 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Justiziak behin betiko artxibatu du Anna Gabriel CUPeko diputatu ohiaren aurka U-1agatik irekitako auzia

La Audiencia de Barcelona ha acordado el sobreseimiento libre de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que entre 2018 y 2022 estuvo huida de la justicia española residiendo en Suiza, por lo que cierra definitivamente la causa que se le abrió por desobediencia en el 1-O.

Gabriel ha mostrado "una sensación agridulce" ante la decisión judicial, porque "desgraciadamente hoy no termina nada. Emplacémonos a continuar defendiendo nuestros derechos".

En un auto, que ha trascendido este viernes pero que tiene fecha de noviembre de 2023, la sección séptima de la Audiencia de Barcelona concluye que los hechos que se le atribuían a Gabriel no son constitutivos de delito y cierra definitivamente la causa que tenía abierta, después de que así lo solicitaran la Fiscalía y la defensa, mientras que Vox, que ejerce la acusación particular, no se ha posicionado en el plazo que le dio la sala.

Después de que Gabriel compareciera ante el Supremo en julio 2022 para regularizar su situación, tras haber permanecido en Suiza desde 2018, el alto tribunal remitió la causa a la Audiencia de Barcelona.

Una vez asumió la causa, la Audiencia de Barcelona pidió a las partes que se pronunciaran sobre si querían enviar el caso a juicio o archivarlo, ante lo que la Fiscalía y la defensa pidieron el archivo y Vox, que ejerce la acusación popular, no se ha pronunciado en plazo.