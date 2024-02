Feijóo matiza sus palabras sobre el indulto a Puigdemont mientras el Gobierno, PSOE y Vox le acusan de mentir

Política -

LEY DE AMNISTÍA

La disposición del PP a estudiar un indulto a Puigdemont que ayer desveló el líder del PP ha sido objeto de grandes críticas este domingo, sobre todo porque el PP lleva tres meses anunciando que "España se rompe" cuando ellos también analizaron la posibilidad de la amnistía.

EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA

publicado: 11/02/2024 16:42 (UTC+1)

última actualización: 11/02/2024 16:48 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Feijook Puigdemonten indultuari buruz esandakoak zehaztu ditu, Gobernua, PSOE eta Voxen kritikei erantzunez

Tras meses de protestas en contra de la Amnistia, las palabras de ayer del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la posibilidad de amnistiar a Carles Puigdemont, en plena campaña electoral en Galicia, han revuelto las aguas y han provocado que Feijóo haya tenido que salir a matizar lo dicho, antes de otro acto político previsto para esta tarde.

El presidente del PP ha acusado al Gobierno central de querer "embarrar la campaña" de las elecciones gallegas del próximo domingo y ha asegurado que "no se da ninguna condición para los indultos" a los líderes del procés catalán.

"Voy a ser lo suficientemente contundente: yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía", ha empezado diciendo, porque esta medida de gracia "es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad de todos los españoles" ha explicado.

Ha añadido de que es partidario de la investigación judicial, tanto "por cualquier acto presunto de terrorismo" en el caso Tsunami Democràtic como por "cualquier conexión presunta" entre el independentismo catalán y el régimen de Vladimir Putin en Rusia.

Rajoy ha dicho que él es jefe de la oposición porque la amnistía y los indultos "sin ningún tipo de posibilidad" eran una "línea roja" que le han "impedido ser presidente del Gobierno". "Para el señor Sánchez esto es una oportunidad política. Él ha utilizado la oportunidad política y yo me he quedado con mis principios", ha contrapuesto.

Los socialistas acusan a Feijóo de mentiras

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha manifestado que "si Feijóo no dependiera de Vox, habría aprobado la amnistía". En una entrevista publicada este domingo en La Voz de Galicia, el jefe del Ejecutivo asegura que tiene esa "convicción", y recuerda que el PP mantuvo conversaciones con Junts "nunca aclaradas".

También el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, ha manifestado en relación con las informaciones que refieren que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se muestra abierto a conceder un indulto a Carles Puigdemont, que "sabíamos que el tiempo nos acabaría dando la razón. Lo que no sabíamos era que Feijóo lo iba a reconocer tan pronto".

En la misma línea, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha advertido de la "gran infamia" que ha mantenido la derecha estos meses y ha augurado más cambios de criterio de los populares.

A juicio del expresidente español, la "dramatización" del PP con esta cuestión ha sido "la historia de una infamia", puesto que han sido semanas y semanas en las que han estado "generando crispación" al sacar a la gente a la calle para clamar contra una posición del Ejecutivo estatal que no difiere tanto de la que ellos mismos negociaban. Todo esto "era una gran hipocresía y una gran mentira" ha denunciado.

"No podías aprobarla porque Vox no te hubiese votado eso nunca" por lo que la marcha atrás con la negociación de la amnistía entre Junts y el PP no fue porque Núñez Feijóo "no quería, sino porque no podía" ha añadido.

El enfado de Vox

Precisamente, la ultraderecha ha mostrado muy enfadada. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que el PP ha entrado "en el marco político de Sánchez" y que es "un grave insulto a los españoles".

Abascal ha manifestado que si no existiera Pedro Sánchez, el líder del PP "acabaría de protagonizar la mayor estafa al electorado jamás realizada en España". "Estamos ante una estafa de Feijoó y del PP. Un PP que saca a la gente a la calle contra los indultos y por debajo de la mesa le dicen a Junts que están dispuestos a contemplar el indulto" ha añadido.

Los catalanes

Desde el Govern ven "despistado" al PP, según ha asegurado el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, porque "un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria" y ha apostado como "solución" que el PP deje de "poner trabas y votar a favor de la ley de amnistía".

Por su parte, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido que alguien le explique por qué si ERC y PSOE negocian "avances sociales y nacionales" es de "traidores", pero que si lo hacen "Junts y el partido más corrupto de Europa" se lleve "como un cortejo" que es "de estadistas".

El líder del PSC, Salvador Illa, ha apostado por los indultos y la amnistía como "medidas necesarias para que Cataluña pueda pasar página" y ha dudado del planteamiento de Feijóo porque, según sus palabras, "al PP nunca le ha importado ni el reencuentro ni la convivencia".