PSN dice que es un "derecho histórico" y EH Bildu califica la decisión del TS de "ataque al autogobierno"

publicado: 19/02/2024 16:53 (UTC+1)

última actualización: 19/02/2024 17:13 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: PSNk "eskubide historikoa" dela esan du, eta EH Bilduk "autogobernuaren aurkako erasoa" salatu du

El PSN ha anunciado que defenderá el traspaso de las competencias exclusivas de Tráfico a Navarra, anulado por el Tribunal Supremo, al considerar que se trata de un "derecho histórico" de la Comunidad Foral.

A falta de revisar los textos jurídicos que "no imposibilitan" que Navarra tenga la competencia de Tráfico, el PSN afirma en un comunicado que "van a defender la ley navarra" y para ello los socialistas presentarán una declaración institucional en el Parlamento para defender esta transferencia como un derecho histórico.

"Todos aquellos partidos que hayan sido partícipes de la asunción de la transferencia de tráfico a Navarra deberán posicionarse y decidir si respetan lo que marcan los derechos históricos de Navarra en la Lorafna y en la Constitución", subrayan.

El PSN recuerda que la asunción de competencias en materia de tráfico "no significa la exclusión de nadie" y reitera el "respeto por el trabajo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad" que trabajan en Navarra.

Laura Aznal, portavoz de EH Bildu en el Parlamento navarro, considera la decisión del Supremo "otro ataque al autogobierno de Navarra". En un mensaje publicado en la red social X, ha urgido a "seguir apostando firmemente por la soberanía navarra".

"Ante este nuevo ataque a nuestro autogobierno, es más necesario que nunca avanzar firmemente en la soberanía de Navarra", ha insistido.

Asimismo, Adolfo Araiz, diputado de la coalición soberanista, ha afirmado en la misma red social que "por menos que esto se organizó hace 130 años la Gamazada. Nuevamente, los Gamazos del Estado quieren campar a sus anchas, aunque ahora lleven toga judicial".

Por el contrario, el Partido Popular de Navarra (PPN) ha advertido que "ya avisamos de que la transferencia de la plena exclusividad de Tráfico supondría una modificación del Amejoramiento".

En una nota, el presidente del PPN, Javier García, ha señalado que "si no hay un convenio entre Navarra y el Gobierno de España que modifique la LORAFNA no puede acordarse la privación a la Guardia Civil de las funciones que ahora realiza en materia de tráfico". "Y eso solo puede hacerse mediante una Ley Orgánica, no mediante Real Decreto. Las formas en Derecho son tan importantes como el fondo", han explicado desde el PPN.