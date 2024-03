Puigdemont: "Es evidente que podré estar en Cataluña para el debate de investidura"

Política -

Adelanto electoral

"Con el calendario que propone el presidente Aragonés es evidente que podré estar presente en el debate de investidura y me haría mucha ilusión", ha dicho el líder de Juntsb a la prensa desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

EITB Media

publicado: 13/03/2024 18:30 (UTC+1)

última actualización: 13/03/2024 20:24 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Puigdemont: "Argi dago Kataluniara itzuliko ahal naizela inbestidura saiorako"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ve "evidente" que, con el calendario electoral planteado y la tramitación de la ley de amnistía, podrá regresar a Cataluña para el debate de investidura tras las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, convocadas este miércoles tras el fracaso de los presupuestos autonómicos.

"Con el calendario que propone el presidente Aragonés es evidente que podré estar presente en el debate de investidura y me haría mucha ilusión", ha dicho Puigdemont a la prensa desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Así, Puigdemont ha dicho que "podría estar" en el pleno de investidura. "Me haría mucha ilusión estar en el Parlament de Cataluña después de más de seis años y cuatro meses manteniendo la presidencia, a pesar del 155, en el exilio", ha respondido a la prensa.

"La Ley de Amnistía dice que, aunque haya parálisis de la ley no se retirarán las medidas cautelares", por lo que no serían efectivas las órdenes de detención contra él a nivel internacional ni en España. Sin embargo, ha dicho que aún no ha tenido tiempo de hablar con sus abogados para sopesar si se presentará como candidato.

"Todo es muy prematuro", y ha admitido que la decisión que tome afectará a su candidatura al Parlamento Europeo, porque cree que no es compatible con ser candidato a la Generalitat.

Unas horas antes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont puede ser el candidato del partido a las elecciones anticipadas convocadas para el 12 de mayo y que puede estar en Cataluña antes del debate de investidura.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en la Cámara catalana tras el anuncio de Aragonès de avanzar las elecciones tras el rechazo en el pleno del proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2024.

Para Turull, el presidente catalán ha tomado la decisión de avanzar los comicios por "sectarismo y por un cálculo electoral".

"Presentaremos al mejor candidato a presidente de la Generalitat, alguien que tenga la nación en la cabeza y en el corazón, no como los que nos han precedido, que quizá tienen más vocación de ser gobernador civil o delegado del Gobierno español en Cataluña", ha afirmado Turull, que cree que es "un momento muy trascendente" para Cataluña.

Preguntado por cuál será el nombre del candidato, ha apuntado a la figura de Puigdemont: "Cada vez que me han preguntado quién sería el candidato de JxCat, me han oído decir quién queríamos que fuese el candidato de JxCat", ha dicho, en velada alusión al expresidente catalán, que ya concurrió a las elecciones catalanas de 2021 como simbólico número uno de Junts, aunque la candidata efectiva era Laura Borràs.

Esta vez, sin embargo, JxCat cree que Puigdemont podría volver a encabezar su lista ya no simbólicamente, sino con opciones de ser investido presencialmente en el Parlament, una vez entre en vigor la ley de amnistía, hacia finales de mayo o principios de junio.

"Todos saben quién queremos que sea el candidato de JxCat", ha dicho Turull, convencido de que Puigdemont tendrá la habilitación legal para presentarse a las elecciones: "Seguro que sí", ha dicho, aunque "a la Justicia española le hemos visto hacer de todo".

Según Turull, Aragonès ha escogido la fecha del 12 de mayo para coger a descolocados a sus exsocios de JxCat, pero "quizá este cálculo les puede salir mal".