Aragonès adelanta las elecciones al 12 de mayo en Cataluña tras tumbar el Parlament los presupuestos

El presidente de la Generalitat ha criticado que el Parlament haya tumbado su proyecto de presupuestos por los "vetos cruzados" de grupos parlamentarios que, según ha denunciado, han actuado con "irresponsabilidad".

EITB Media

publicado: 13/03/2024 17:24 (UTC+1)

última actualización: 13/03/2024 18:40 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Aragonesek hauteskundeak maiatzaren 12ra aurreratu ditu, Parlamentuak aurrekontuak atzera bota ondoren

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado de urgencia este miércoles a las 16:30 horas una reunión extraordinaria de su Govern, que ha decidido adelantar las elecciones al 12 de mayo en Cataluña, después de que el Parlament haya tumbado el proyecto de presupuestos para este año. La campaña electoral dará comienzo el 26 de abril, de seguirse el calendario previsto habitualmente.

En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat tras una reunión del Consell Executiu extraordinario, Aragonès ha criticado que el Parlament haya tumbado su proyecto de presupuestos por los "vetos cruzados" de grupos parlamentarios que, según ha denunciado, han actuado con "irresponsabilidad".

"Mi objetivo era acabar la legislatura, pero los vetos cruzados de grupos políticos del Parlament impiden tener las condiciones para hacerlo posible. Cataluña se merecía una legislatura entera, la ciudadanía del país la merecía, y también merecía los mejores presupuestos posibles, pero ahora no es momento de lamentaciones sino de mirar hacia adelante", ha asegurado el president en la comparecencia.

"Hoy las líneas rojas y el bloqueo entre unos y otros han comportado que el presupuesto con más recursos de la historia de la Generalitat de Catalunya haya sido rechazado", ha dicho. Ha asegurado que el adelanto electoral permitirá que Catalunya se pueda dotar de un Govern "con mucha más fuerza" para continuar avanzando y acelerar las transformaciones sin depender de los inmovilistas.

Tras el anuncio de Aragonès, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha sostenido que Cataluña "necesita un presidente, no un candidato, para prosperar". "El PSC está preparado y yo estoy preparado", ha agregado. "Los catalanes votarán entre avanzar o retroceder. Los catalanes decidirán y votarán entre pasar página o volver al pasado", ha dicho Illa.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha dado por hecho que el candidato de su partido a la Generalitat en dichas elecciones será Carles Puigdemont: "Iremos a por todas", ha asegurado.

Según Turull, gracias a la ley de amnistía que este jueves aprobará el Congreso, Puigdemont podrá volver a Cataluña y asistir al debate de investidura posterior a las elecciones del 12 de mayo, convocadas anticipadamente por Aragonès "por sectarismo" y "por cálculo electoral", pensando que JxCat no tendría decidido su candidato.

En la votación del proyecto presupuestario, las seis enmiendas a la totalidad de JxCat, Vox, CUP, En Comú Podem, Cs y PPC han prosperado por un solo voto: 68 a 67. A lo largo de toda la mañana, diputados de diferentes grupos parlamentarios habían barajado la posibilidad de que Aragonès, ante esta derrota parlamentaria, adelantase las elecciones -previstas para febrero de 2025-.

El pleno del Parlament ha rechazado el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2024, que solo han recibido el apoyo de ERC y PSC-Units y la diputada no adscrita Cristina Casol --67 de los 68 votos necesarios-- y el voto en contra de Junts, Vox, CUP, Comuns, Cs y PP.

El Ejecutivo catalán había firmado un acuerdo presupuestario con el PSC y había intentado negociar con Junts, los Comuns y la CUP para recabar los apoyos suficientes. Concretamente, la negociación del Govern de Pere Aragonès con los comunes ha fracasado por el escollo del Hard Rock.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado a la portavoz de ERC, Marta Vilalta, de no tender la mano en su discurso sobre Presupuestos y de atacar a sus posibles socios --textualmente--: "Es la demostración de su manera de negociar, presionando, amenazando y haciendo chantajes", ha reprochado.

Ha sostenido que el proyecto del Hard Rock no depende del Parlament sino del Govern, ya que fue el Ejecutivo catalán quien firmó un acuerdo con el PSC sobre la B-40, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el Hard Rock: "Ustedes se han doblegado, nosotros no, y no nos pidan que hagamos lo mismo".

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha tachado de "surrealista" la postura de los Comuns en los Presupuestos, al condicionarlos con el macroproyecto del Hard Rock, una iniciativa a la que, según ella, no se oponen en Madrid.

"En el Gobierno de Madrid están ustedes con el PSOE; allí el PSOE y el PSC sí que son los que quieren impulsar el Hard Rock y, no solo eso, son los que quieren impulsar la B-40 y la ampliación del aeropuerto", ha reivindicado Vilalta.