El PNV propone un pacto de autogobierno para garantizar las transiciones ecológica, digital y social

Aberri Eguna

Ortuzar ha llamado a votar el 21A para lograr una victoria "clara", en el último Aberri Eguna de Urkullu como lehendakari. Pradales ha puesto en el centro el bienestar y las agendas global y humanista.

publicado: 31/03/2024 13:07 (UTC+2)

última actualización: 31/03/2024 13:07 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Autogobernurako itun bat proposatu du EAJk, trantsizio ekologikoa, digitala eta soziala gauzatzeko

El PNV ha propuesto en el Aberri Eguna un pacto de autogobierno, y así "superar positivamente" las transiciones ecológica, digital y social, para que "Euskadi siga siendo una pujante y reconocida nación europea".

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, ha hablado en esos términos en el acto por el Aberri Eguna celebrado en la Plaza Nueva de Bilbao, y ha subrayado que hace falta "autogobierno suficiente" para lograr esos retos, porque sin llevarlos a cabo, el líder jeltzale ve el peligro de que Euskadi pase a ser "un barrio desconocido de las afueras de no sé qué sitio".

Si bien ha dejado claro que al proponer estos acuerdos el EAJ-PNV mira al 21 de abril de 2036 y no al 21 de abril de 2024, el dirigente jeltzale no ha ignorado en su discurso la inminencia e importancia de las elecciones al Parlamento Vasco que se celebran dentro de 21 días: "La cosa está reñida, pero vamos a ganar. El asunto es cómo y por cuánto". Por ello, ha pedido a la afiliación jeltzale "movilizar el voto a tope".

Para Ortuzar, "y lo que está en juego no es si PNV es más que EH Bildu o EH Bildu más que PNV. No. Esa es una lectura muy simplista. Lo que está en juego es la respuesta que Euskadi va a dar desde sus instituciones los próximos años a todas esas transiciones. Qué gobierno y con qué fuerza en el Parlamento va a proponer medidas para garantizar ese progreso y ese bienestar. Y no es lo mismo un gobierno que otro, no es lo mismo un partido que otro".

Precisamente, y dirigiéndose a EH Bildu, ha dicho que se "esconde tras la ambigüedad para que no se escape ni un voto". "¿No tendrán por ahí una agenda oculta, una agenda con sus verdaderas intenciones, que es la que luego pondrían en marcha si gobiernan, como pasó en Gipuzkoa?", ha preguntado.

El candidato a lehendakari, Imanol Pradales, por su parte, ha defendido, como primer eje de su candidatura, la creación de una nueva agenda de bienestar, "para actualizar, solucionar y mejorar las demandassociales que en la actualidad tiene nuestra sociedad", en referencia a la vivienda, Osakidetza, la seguridad, la educación, el empleo de calidad, los cuidados, el reto demográfico o las transformaciones energéticas.

El segundo eje sería una agenda global "que nos permita crecer como país en el contexto internacional dando un salto cualitativo participando en redes de influencia en el mundo".

Por último, el tercer eje sería la agenda humanista, "para combatir la creciente brecha intergeneracional, la dualidad en el mercado de trabajo entre buenos y malos empleos, la brecha de género, la digital, la brecha entre lo urbano y lo rural, los riesgos de una transición ecológica injusta, o las desigualdades entre la esfera pública y la privada".

Iñigo Urkullu ha recibido un caluroso aplauso al tomar la palabra en el que ha sido su último Aberri Eguna como lehendakari, y ha querido dar las "gracias a la sociedad vasca por la confianza depositada durante estos años. Gracias a cada persona, por su contribución y esfuerzo. Gracias a la familia del Partido Nacionalista Vasco por el apoyo recibido".

Ha llamado a votar por el PNV en las elecciones del 21 de abril, porque gracias a las últimas legislaturas, "Euskadi es hoy más mación; con más y mejor autogobierno; con más y mejores servicios públicos", entre otras cosas.

La cabeza de lista del PNV en las elecciones europeas, Oihane Agirregoitia, y la secretaria de EGI, Beatriz Berlanga, también han tomado la palabra en el acto celebrado hoy en Bilbao.