Koldo García se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado

'Caso Koldo'

En el marco de la compraventa irregular de mascarillas durante la pandemia, el exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, comparece este lunes en el Senado aunque no está obligado a contestar al estar imputado.

Agencias | EiTB Media

publicado: 22/04/2024 11:36 (UTC+2)

última actualización: 22/04/2024 12:02 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Ez deklaratzeko duen eskubidea baliatu du Koldo Garciak, Senatuko ikerketa batzordean

Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en la comisión del Senado sobre la presunta trama de corrupción sobre compraventa de mascarillas en la pandemia ('caso Koldo').

"Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial, por sentido común creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría", ha señalado.

Como todos los comparecientes, García está obligado a presentarse ante la comisión, pero no tiene obligación de responder a los grupos parlamentarios al estar investigado por la Audiencia Nacional. En concreto, le investiga por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

La comisión de investigación del Senado ha arrancado pasadas las 11:00 horas con la comparecencia de Koldo García. Este ha empezado su comparecencia afirmando que "en ningún momento" ha querido esquivar a la Cámara Alta. "No he querido ni esquivar ni no comparecer en ningún sitio. Soy una persona localizable. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado me tienen localizado y cada 15 días comparezco ante el Juzgado", ha apuntado.

Aunque se ha negado a contestar a las preguntas de los senadores, al ser preguntado si tiene la conciencia tranquila, García ha sido tajante: "Mucho". A la pregunta de si es militante del PSOE, ha contestado que no lo sabe. "Pero no se preocupe, que volveré", ha añadido.

