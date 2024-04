Ortuzar afirma que si se mantiene "la Bildu de la campaña, el acuerdo va a ser posible, incluso con el PSE"

Política -

Entrevista en Radio Euskadi

El líder jeltzale cree que, a pesar del "resultado notable" de la coalición soberanista, esta no puede "condicionar las políticas de los demás" y asegura que no deben cambiar la forma de gobernar pero sí "alinearse" con el "toque de atención de la ciudadanía".

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 23/04/2024 09:35 (UTC+2)

última actualización: 23/04/2024 11:37 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Ortuzar: "Kanpainan ikusi dugun Bildurekin akordioa posible izango da, baita PSErekin ere"

El presidente el EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha solicitado a la coalición soberanista que aclare "qué Bildu vamos a tener esta legislatura", ya que ha apreciado que con "la Bildu de la campaña" el acuerdo, por ejemplo, en materia estatutaria "va a ser posible, incluso con el Partido Socialista". En ese sentido, el líder jeltzale ha sostenido que EH Bildu ha crecido "por un blanqueamiento y por quitar aristas a sus posiciones políticas. Habrá que ver si lo ha hecho para ganar votos o porque quería un cambio en sus políticas. Si el cambio es real, nos vamos a encontrar en leyes e iniciativas", ha avanzado.

No obstante, ha advertido a la coalición liderada por Arnaldo Otegi de que, a pesar de su "resultado notable" —27 escaños y más de 340 000 votos—, es segunda fuerza y "no ha demostrado la capacidad para acordar con nadie". Según Ortuzar, EH Bildu es una fuerza política "con gran fortaleza pero está aislada" y "no puede condicionar las políticas de los demás".

Así, cree que el empate a escaños con EH Bildu no debe hacer cambiar la forma de gobernar del PNV, que sí debería "alinearse con la sociedad que nos ha votado" y tener en cuenta los "toques de atención de la ciudadanía".

Respecto a las negociaciones con el PSE-EE de cara al nuevo ejecutivo, Ortuzar ha reiterado que en primer lugar serán programáticas, y que después hablarán del reparto de carteras. Sobre si darán a los socialistas más peso en el Gobierno Vasco dado su ascenso en representación —12 parlamentarios, dos más que en la legislatura anterior—, ha considerado que "pedir es libre, aunque habrá que ver para qué dar". También ha deslizado que la Presidencia del Parlamento Vasco corresponde al partido más votado: "La lógica es que se repitiera lo que es costumbre", ha añadido.

Además, ha subrayado que esta vez darán más peso a cuestiones "sectoriales" como vivienda, emancipación de la juventud, sanidad o educación, "más allá de los tótems" como la violencia o el autogobierno. Sobre esta última cuestión, ha manifestado que la ponencia de autogobierno, aparcada en el Parlamento Vasco desde hace cuatro años, dejó "más cosas avanzadas de las que creemos" y "documentos muy solventes que podríamos recuperar". Así, considera que "no partimos de cero, y que si hubiera buena voluntad política, de EH Bildu como de PSE-EE, podríamos avanzar y llegar a un acuerdo".