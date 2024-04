De Andrés: "Veo difícil llegar a acuerdos porque la posición del PNV es la de buscarlos con la izquierda"

Política -

Entrevista en Radio Euskadi

El presidente del PP vasco destaca los "importantes" resultados de los 'populares' aunque admite que le "saben a poco", ya que con la mayoría absoluta garantizada, PNV y PSE-EE "volverán a hacer el rodillo". Sobre Sánchez, cree que si dimite "será por otras cosas que no ha respondido".

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 26/04/2024 09:17 (UTC+2)

última actualización: 26/04/2024 10:57 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: De Andres: "Zail ikusten dut akordioak lortzea, EAJk ezkerrarekin bilatzen ditu eta"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, cree que será "difícil" llegar a acuerdos esta legislatura con los jeltzales porque "la posición del PNV es de buscar acuerdo con la izquierda", en referencia que su "socio preferente" es el PSE-EE, pero también por los "acuerdos anunciados por Ortuzar en materia de autogobierno y soberanismo con Bildu". En ese sentido, ha vaticinado que los populares no estarán en un eventual pacto en materia soberanista, ya que, en su opinión, "deberían hacer un giro para buscar la bondad de la unidad, en vez de buscar siempre el propósito de la fractura".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el dirigente del PP ha puesto en valor los "importantes resultados" obtenidos por su formación en las elecciones vascas —suben un escaño, hasta 7, respecto a los anteriores comicios y cosecha 36 000 votos más que en 2020— aunque ha admitido que les "saben a poco" ya que la subida en votos no se ha correspondido con el ascenso en representación. A De Andrés, le hubiera gustado tener "un papel más relevante" en la Cámara, ya que con la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, "volverán a hacer un rodillo de todo lo que pretendan ellos". Asimismo, ha reclamado un puesto en la Mesa del Parlamento, que sería señal de "pluralidad".

El presidente del PP vasco ha argumentado que han conseguido "coger votos del PNV", y no cree que Vox haya sido su "caladero de votos", por lo tanto, no se siente "responsable" del crecimiento de la formación de ultraderecha, que ha atribuido a la subida de la participación.

Preguntado por qué hará Pedro Sánchez el lunes, el líder del PP vasco cree que si el presidente del Gobierno español acaba dimitiendo del cargo no será por la denuncia presentada contra su esposa sino "por otras cosas"."Hay muchas cosas de las que no ha dado explicaciones... lo que tendría que hacer no es estar cinco días callado sino cinco días dando explicaciones", ha añadido.

En ese sentido, De Andrés ha enmarcado la decisión de Sánchez dentro de "una estrategia", ya que no se cree que "por una denuncia de estas características se hubiera sentido tan molesto". Así, ha abogado por "resetear la política española" y apostar por un "acuerdo de centralidad en España".

Por último, y cuestionado por Manos Limpias, ha dicho que "presenta denuncia tras denuncia, dispara a todo lo que mueve y frecuentemente fracasa".