EH Bildu se muestra dispuesta a la "cooperación" y critica el gobierno "excluyente y exclusivo" de PNV-PSE

Política -

Parlamento Vasco

El candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, y la portavoz del grupo parlamentario, Nerea Kortajarena, han comparecido tras la acreditación de los 27 parlamentarios de EH Bildu en la Cámara, y han dado cuenta de sus intenciones de cara a la nueva legislatura.

E. G. | EITB MEDIA

publicado: 13/05/2024 10:26 (UTC+2)

última actualización: 13/05/2024 12:27 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Otxandianok "kooperaziorako" asmoa berretsi du eta EAJ-PSEren gobernu "baztertzaile eta esklusiboa" salatu

El candidato al lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha reiterado la disposición a la "cooperación" de la coalición soberanista para esta nueva legislatura, al tiempo que ha criticado el gobierno "excluyente y exclusivo" que, a su entender, acabarán formando PNV y PSE-EE.

Otxandiano, junto con la que volverá a ser portavoz del grupo parlamentario Nerea Kortajarena, han comparecido en el Parlamento Vasco, tras la acreditación de los parlamentarios y las parlamentarias de EH Bildu, últimos en realizar el trámite.

Otxandiano, que se estrenará como parlamentario, ha realizado un repaso de los resultados electorales del 21A. Según el candidato, los comicios dejaron en la Cámara una "mayoritariamente abertzale, la mayor de la historia" y también una mayoría de izquierdas. Ante ello, Otxandiano considera que "es tiempo de cooperación", sobre la que ha expresado su "mano extendida".

No obstante, ha criticado las negociaciones "en un despacho cerrado" que mantienen tanto PNV como PSE-EE de cara a la formación de un nuevo gobierno. "No sabemos de lo que están hablando, no sabemos en qué dirección irán sus políticas. Lo único que sabemos es que harán un gobierno con muchas hipotecas. Se trata de política convencional, se está negociando de forma excluyente y exclusiva; las conversaciones son secretas", ha denunciado.

Frente a ello, el candidato a lehendakari por EH Bildu ha demandando unas "conversaciones públicas y transparentes" en torno a un proyecto de país, que sea capaz de hacer frente a los retos sociales, un proyecto que cumpla el "mandato popular" a favor del soberanismo y las políticas de izquierdas.

"En EH Bildu encontrarán un espacio de encuentro, un espacio responsable. Nosotros vamos a tener la mano extendida a la cooperación para recoger ese mandato popular, pero siempre con ambición nacional", ha resumido.

La portavoz Nerea Kortajarena, por su parte, ha desvelado que no se ha producido ninguna conversación con el PNV y PSE-EE sobre la formación, mañana, de la Mesa del Parlamento. "Veremos lo que pasa. EH Bildu ha empatado en escaños con el PNV, y en consonancia con esos resultados, creemos que nos corresponde la Vicepresidencia Primera y otra secretaria en la Mesa", ha explicado.

Por último, cuestionada por una valoración sobre los resultados electorales en Cataluña, Kortajarena ha asegurado que "la ciudadanía ha hablado" y que en EH Bildu respetan profundamente los resultados. Según ha informado, la Mesa Política de EH Bildu se reunirá esta tarde y harán las valoraciones oportunas tras ello.