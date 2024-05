El PSOE abrirá expediente a Lambán por no votar la amnistía en el Senado

Política -

LEY DE AMNISTÍA

Tras su decisión de no participar en la votación sobre la proposición de ley de amnistía, el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, reconoce la "incomodidad" en el partido.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 15/05/2024 10:34 (UTC+2)

última actualización: 15/05/2024 11:37 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: PSOEk espedientea irekiko dio Lambani Senatuan amnistia ez bozkatzeagatik

El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha explicado este miércoles que su partido "abrirá expediente" al secretario general del PSOE en Aragón y senador, Javier Lambán, tras su decisión de no participar este pasado martes en la votación sobre la proposición de ley de amnistía en la Cámara alta.Espadas ha confirmado que Lambán le explicó que "no había querido participar en esa votación porque no respaldaba" la ley de amnistía para los encausados por el proceso independentista catalán, "pero tampoco quería oponerse a la decisión que se iba a tomar" por parte del Grupo Socialista de avalar esa iniciativa y rechazar el veto a la misma que planteó el PP.

Así las cosas, a la pregunta de si va a haber sanciones para Lambán, el portavoz socialista en el Senado ha comentado que "estas situaciones están escritas y reguladas por parte de los grupos" en las cámaras de las Cortes Generales, y, "obviamente, ahora hay un proceso en el que se abre un expediente y se le piden" a Lambán, "en este caso, las explicaciones o las razones formalmente por las que él no ejerció su derecho al voto y, efectivamente, se seguirá ese proceso que estatutariamente está previsto".