Polémica entre Covite y UPV/EHU por una charla de Ainhoa Ozaeta programada para este viernes

Covite ha exigido a la UPV/EHU cancelar la charla de la que fuera dirigente de la disuelta ETA Ainhoa Ozaeta este viernes en el edificio de La Bolsa de Bilbao, y UPV/EHU no ve razones para ello, al ser Ozaeta una persona que no tiene "limitados" sus derechos fundamentales.

publicado: 23/05/2024 20:22 (UTC+2)

última actualización: 23/05/2024 20:50 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Polemika Covite eta EHUren artean, Ainhoa Ozaetak ostiralean emango duen hitzaldi batengatik

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha exigido a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que cancele la charla de la que fuera dirigente de la disuelta ETA Ainhoa Ozaeta, programada para este próximo viernes en el edificio de La Bolsa de Bilbao, como cierre de curso de su Máster de Soberanía en los Pueblos de Europa.

Covite ha considerado, en un comunicado difundido este jueves, que es "un esperpento indigno y muy preocupante" que quien fue "jefa de ETA" vaya a "dar lecciones sobre el bienestar de los vascos a los estudiantes de ese máster.

Tras calificar de "muy grave" la organización de esa charla, reprocha a la rectora de la universidad pública vasca, Eva Ferreira, que "ceda una institución educativa" como esta a Ozaeta para que "intoxique el pensamiento de los universitarios con un ideario radical y de legitimación del terrorismo".

Al respecto, fuentes de la UPV/EHU han señalado que la universidad "en sí no da autorizaciones ni deja de darlas" a la actividad académica, que, en este caso, según ha apuntado, se trata de una charla "en el marco de un Congreso que han organizado desde el master".En relación a la participación en la charla de la que fuera jefa de ETA, han señalado que, si una persona está "en el uso" de sus derechos fundamentales, "no hay ninguna razón para que se pueda tomar otra medida".

Desde la UPV/EHU han precisado que la Universidad está sometida al Código Penal y también a una norma interna, que es un código ético, aprobado hace unos meses. "Y si una persona está en el pleno uso de sus derechos, no se le puede decir que no actúe", han añadido las mismas fuentes, que también han apuntado que, desde una perspectiva académica, también existe la libertad de cátedra y "no es el rectorado el que va diciendo quién puede hablar y quién no en la universidad".

Ainhoa Ozaeta fue detenida en 2008 en Burdeos y encarcelada de modo provisional hasta que fuera juzgada seis años más tarde. Fue condenada a 20 años de cárcel por pertenencia a ETA, en condición de dirigente. El pasado 15 de febrero quedó en libertad tras haber pasado 16 años en la cárcel francesa de Reau (cerca de Paris).

Reacciones externas

El diputado general de Álava, Ramiro González, considera "lamentable, por no decir algo más fuerte", que Ozaeta vaya a pronunciar una charla organizada por la Universidad del País Vasco UPV/EHU sobre el "bienestar de los vascos".

González, a través de la red social X, ha recordado que ETA "ha causado un dolor inmenso, nada más alejado del bienestar".

"Creo en la reinserción, en la convivencia, en construir el futuro entre todos y todos, pero esto es una falta de respeto a la sociedad vasca", concluye el diputado general de Álava.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha opinado que la exdirigente de ETA Ainhoa Ozaeta no es "la persona adecuada para dar un máster en la Universidad" porque "los encargados de extorsionar, de dividir y de destruir no pueden ser maestros de nada".

En un mensaje en redes, se preguntaba: "¿Ahora son estos los que nos van a dar clases? ¿Son estos a los que vamos a tomar como maestros en un máster sobre el bienestar de la sociedad vasca? Ya está bien de burlarse de los vascos y de normalizar a personas como estas que lo que tienen que hacer es pedir perdón", ha considerado el dirigente popular.